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Kültür

Usta oyuncu Sevil Üstekin hayatını kaybetti

"Kapıcılar Kralı" ve "Şaban Oğlu Şaban" adlı filmlerde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Sevil Üstekin, 79 yaşında vefat etti.

Fatih Türkyılmaz  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
Usta oyuncu Sevil Üstekin hayatını kaybetti

İstanbul

Film-San Vakfı tarafından sanatçının vefatına ilişkin yapılan paylaşımda, "Oyuncu Sevil Üstekin’e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Üsküdar Amerikan Kız Lisesinden mezun olan Üstekin, Muhsin Ertuğrul'un başkanlığındaki özel tiyatro okulu LCC'de 3 yıl eğitim gördü.

Usta oyuncu Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu'nda çalıştı.

Sevil Üstekin, "Mahallenin Muhtarları" adlı dizide 10 yıl süreyle canlandırdığı "Müzevir Müzeyyen" karakteriyle televizyon izleyicisinin gönlünde yer edinmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı taziye mesajı yayımladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Sanat dünyamızın sevilen oyuncularından kıymetli sanatçı Sevil Üstekin'e Allah'tan rahmet, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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