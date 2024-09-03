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Kültür

Ünlü bestekar Kamuran Yarkın, son yolculuğuna uğurlandı

Sanatçı Ferda Anıl Yarkın'ın babası, usta bestekar Kamuran Yarkın, Sahrayı Cedid Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı

Ümit Aksoy  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Ünlü bestekar Kamuran Yarkın, son yolculuğuna uğurlandı

Istanbul

Törende taziyeleri, sanatçının oğulları Ferruh ve Ferda Anıl Yarkın kabul etti.

Ferda Anıl Yarkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, değerli bir besteciyi ve babasını kaybettiğini belirterek, "Söylenecek çok fazla bir şey yok. Allah'a çok şükür onun evladı olmuşuz. Kendisi bizi müzisyen olarak yetiştirdi. Hepimiz şu an onun sayesinde bir yerlerdeyiz. İnşallah onu aratmayacak işler yaparız. Bizim yaptığımız besteler, hep ondan kaynaklanıyor ve ben de onun anısına bir eser yapmak istiyorum." dedi.

Sanatçı Burak Kut, Yarkın'ın önemli öğrenciler yetiştirdiğini dile getirerek, "Kamuran Yarkın, öğrencilerine kattıkları ve eserleriyle hafızalarımızda yer alacak. Bunun yanı sıra Yarkın ailesi benim çok kıymetli dostlarımdı. Kamuran Yarkın, benim için de baba sayılırdı. Çok güzel meşklerimiz vardı. O, hatıralarımızda ve yüreğimizde yaşayacak. Başta Ferda olmak üzere, ailesine sabırlar diliyorum." diye konuştu.

Müzisyen Zeynep Mansur da "Kamuran Yarkın, sevdiğim bir dostumun babası ve çok değerli müzisyen büyüğümdü. Kendisini rahmetle anıyorum. Biz de onun eserlerini bundan sonra yaşatacağız. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Ali Güven ise ünlü bestecinin vefatından dolayı üzgün olduğunu vurgulayarak, "Hocamızı, atamızı, çok değerli bir büyüğümüzü kaybettik ve onun ağırlığını da hissediyoruz. Yeri kolay dolmayacak. Ailesinin ve bütün sanat camiasının başı sağ olsun." dedi.

Yarkın'ın cenazesi namazının ardından Sahrayı Cedid Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İstanbul Fatih'te 28 Ocak 1938'de dünyaya gelen sanatçı, annesinin ud ezgileri eşliğinde büyüdü. Yarkın, 1945'ten itibaren Şuayb Erkutlu'dan ders almaya başladı.

Usta sanatçı, 1954-1957'de Albay Süleyman Bey'den ve Binbaşı İlhan Bey'den tambur dersleri aldı. İlk bestesini 1951'de kaleme alan Yarkın, 1962'den sonra Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne girdi ve sanat hayatı boyunca çeşitli bestelere imza attı.

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