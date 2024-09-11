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Kültür

Uluslararası CGI Ödülü Yarışması'nın jürisi belli oldu

"Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali"nin Uluslararası CGI Ödülü Yarışması'nın jürisi açıklandı.

Hilal Uştuk  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
Uluslararası CGI Ödülü Yarışması'nın jürisi belli oldu

İstanbul

Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen festival, 30 Eylül-4 Ekim arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Jüri başkanlığını Kerem Kurdoğlu'nun üstleneceği yarışmanın jürisinde Balkan Karışman, Mert Kızılay, Zeynel Doğuş Özel, Onur Can Çaylı, Onur Şentürk ve Cenk Cevdet Kilar yer alacak.

Doğaüstü masalların, evren ötesi yaşamların ve zihne dair yaratıcı kurguların yer aldığı interaktif festival kapsamında düzenlenen yarışma ile gençlerin yaratıcı dünyasından yararlanmak, "metaverse", VR, AR ve yeni nesil 3 boyutlu teknolojilerin kullanımına katkı sunmak ve bu alanın geniş imkanlarını sinemaseverlerle paylaşmak amaçlanıyor.

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