Dolar
18.64
Euro
19.58
Altın
1,768.78
ETH/USDT
1,269.80
BTC/USDT
17,096.00
BIST 100
4,957.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelere ilişkin TBMM Genel Kurulunda konuşuyor.
logo
Kültür

Türk kahvesi İspanya'da tanıtıldı

Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla İspanya'nın başkenti Madrid'de ve Barselona'da etkinlikler düzenlendi.

Şenhan Bolelli   | 05.12.2022
Türk kahvesi İspanya'da tanıtıldı Fotoğraf: Şenhan Bolelli - AA

Madrid

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ve Madrid Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) organizasyonuyla Madrid'deki Intercontinental otelde düzenlenen etkinlikte Türk kahvesinin özellikleri, kültürü ve tarihi tanıtıldı.

İspanyol ve Türk konuklar ile bazı yabancı diplomatların katıldığı tanıtımda, hazırlanan Türk kahveleri, lokum eşliğinde ikram edildi.

Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar, burada yaptığı konuşmada, Türk kahvesinin Türk kültüründe önemli bir yeri olduğunu vurguladı.

Türk kahvesinin tanıtımıyla ilgili diğer bir etkinlik de Türkiye'nin Barselona Başkonsolosu Selen Evcit'in ev sahipliğinde Barselona'da düzenlendi.

Barselona kent merkezindeki Paseo de Garcia sokağında İspanyol vatandaşlara ve turistlere kahve ile lokum ikramı yapıldı.

Kentteki yabancı dil okulundaki Türkçe sınıfında da kahve pişirildi.

Türk kahvesi, 2013'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve kabul edildiği tarih olan 5 Aralık, "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanlığı 28 Kasım-4 Aralık Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, küresel diplomaside en güvenilir aktörlerden biri
Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Janjgava, Türk kahvesi sevgisini anlattı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dünya Türk Kahvesi Günü'nü Yunanca paylaşımla da kutladı

Benzer haberler

Türk kahvesi İspanya'da tanıtıldı

Türk kahvesi İspanya'da tanıtıldı

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi: Türk kahvesi Türk kültürünü tanımanın keyifli bir yolu

Dışişleri Bakanlığından "Türk kahvesi" paylaşımı: Türk kahvesi tüm dünyada güzel dostluklara vesile oluyor

E Grubu'nu lider tamamlayan Japonya son 16 turuna yükseldi

E Grubu'nu lider tamamlayan Japonya son 16 turuna yükseldi
İspanya Endülüs'te 3 milyar avroluk yeşil hidrojen üretimi projesi açıklandı

İspanya Endülüs'te 3 milyar avroluk yeşil hidrojen üretimi projesi açıklandı
ABD'nin Madrid Büyükelçiliğine de patlayıcı madde içerikli zarf gönderildi

ABD'nin Madrid Büyükelçiliğine de patlayıcı madde içerikli zarf gönderildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet