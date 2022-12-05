Türk kahvesi İspanya'da tanıtıldı
Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla İspanya'nın başkenti Madrid'de ve Barselona'da etkinlikler düzenlendi.
Madrid
Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ve Madrid Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) organizasyonuyla Madrid'deki Intercontinental otelde düzenlenen etkinlikte Türk kahvesinin özellikleri, kültürü ve tarihi tanıtıldı.
İspanyol ve Türk konuklar ile bazı yabancı diplomatların katıldığı tanıtımda, hazırlanan Türk kahveleri, lokum eşliğinde ikram edildi.
Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar, burada yaptığı konuşmada, Türk kahvesinin Türk kültüründe önemli bir yeri olduğunu vurguladı.
Türk kahvesinin tanıtımıyla ilgili diğer bir etkinlik de Türkiye'nin Barselona Başkonsolosu Selen Evcit'in ev sahipliğinde Barselona'da düzenlendi.
Barselona kent merkezindeki Paseo de Garcia sokağında İspanyol vatandaşlara ve turistlere kahve ile lokum ikramı yapıldı.
Kentteki yabancı dil okulundaki Türkçe sınıfında da kahve pişirildi.
Türk kahvesi, 2013'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve kabul edildiği tarih olan 5 Aralık, "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.