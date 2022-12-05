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Kültür

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi: Türk kahvesi Türk kültürünü tanımanın keyifli bir yolu

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü vesilesiyle, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un büyükelçilere gönderdiği kahve fincanı hediyesiyle, Türk kahvesini yudumlarken çekilen fotoğrafını paylaştı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 05.12.2022
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi: Türk kahvesi Türk kültürünü tanımanın keyifli bir yolu

Ankara

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla AA'ya yazılı olarak ilettiği mesajında, kahvelerini yudumlayan Türk dostlarına memnuniyetle katıldığını aktardı.

Marrapodi, "Türk kahvesine adanan bu günde, kahvelerini yudumlayan birçok Türk dostuma ben de memnuniyetle katılıyorum. Bu, aynı zamanda Türkiye ve Türk kültürünü tanımanın da keyifli bir yolu." ifadelerini kullandı.

Büyükelçilere Türk Kahvesi hediyesi

Öte yandan Altun, Türkiye'deki tüm ülkelerin büyükelçilerine, Türk kahvesi ve fincan hediye etmişti.

Fahrettin Altun, büyükelçilere gönderdiği mesajda, Türk kahvesinin eşsiz lezzetinin yanında dostluk, misafirperverlik, zarafet ve samimiyetin simgesi olarak Türk kültür hayatında müstesna bir yere sahip olduğunu kaydetmişti.

"Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır" sözünün de Türk kahvesinin bir içecekten çok daha fazlası olduğuna işaret ettiğine dikkati çeken Altun, mesajında, "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü münasebetiyle, ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki dostluğun pekişmesini temenni ederim." ifadelerini kullanmıştı.

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü

Türk kahvesi, 2013'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve kabul edildiği tarih olan 5 Aralık, "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlamıştı.

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