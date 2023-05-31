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Kültür

Tunceli'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı

Tunceli’de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yöresel lezzetlerin tanıtımı yapılarak vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Sidar Can Eren  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
Tunceli'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı

Tunceli

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, Valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde Moğultay Mahallesi’ndeki Yeraltı Çarşısı Meydanı’nda program düzenlendi.

Etkinliğe katılanlar stantları gezerek yemeklerin tarifi hakkında aşçılardan bilgi aldı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, kentin yöresel lezzetlerinden dövme çorbası, zerfeti kat kat, düğün çorbası, gaut, haşıl, babuko, kömbe, gulik çorbası, şir, bişi, dut tatlısı, mantar, ışkın kavurması, niyaz ve pekmez helvasının tadına baktı.

Programa, Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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