Dolar
35.68
Euro
37.48
Altın
2,771.75
ETH/USDT
3,303.90
BTC/USDT
104,526.00
BIST 100
10,104.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

TRT, "Miraç Kandili" özel yayını yapacak

TRT, Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nde, hazırlanan özel yayınları izleyici ve dinleyicilerle buluşturacak.

Özlem Limon  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
TRT, "Miraç Kandili" özel yayını yapacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Zonguldak'taki Uzun Mehmet Camii'nde gerçekleştirilecek "Miraç Gecesi Özel" programı, yarın akşam saat 18.30'da TRT 1'de canlı yayınla ekrana gelecek.

Mehmed Safiyüddin Erhan Efendi'nin anlatıldığı "Miraciyye Saklı Miras" filmi, yarın 16.20'de TRT 1'de yayınlanacak.

TRT 2'de "The Builders of the Alhambra: Elhamra'yı İnşa Edenler" belgeseli yarın 19.30'da gösterilirken, saat 21.30'da "Miraciyye Saklı Miras" filmi, TRT 2 ekranlarında olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Ömer Tuğrul İnançer tarafından icra edilen "Miraciyye", Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ihya edilen kaydıyla yarın akşam saat 19.30'da TRT Müzik'te yayınlanacak.

Almanya Stuttgart'ta Sindelfingen Ulu Camii'nde yapılacak "Miraç Kandili Stuttgart" programı, yarın 21.00'de canlı yayınla TRT Türk ekranlarında izlenebilecek.

Avrupa sokaklarında ilahilerin seslendirildiği program "Sokak İlahileri", gün boyu TRT Türk'te gösterilecek.

TRT Diyanet Çocuk'ta, "Aslan Parçası Cesur", "Fülfül Hac Yolunda", "Galip Mülayim" ve "Geri Dön Çufi" yapımları yarın gün boyu ekranlarda olacak.

TRT Kurdi de Miraç Kandili özel yayını "Şeva Mirace", yarın 19.30'da beğeniye sunulacak.

TRT Radyoları ise günün anlam ve önemine ilişkin içerikleri dinleyiciyle buluşturacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Enkazdan gelen ses "umut ışığı" oldu
Mersin'de balıkçılar yanlarına gelen pelikanı besledi
MSB'den Karadeniz'deki keşif ve gözetleme faaliyetlerine ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kentsel dönüşüm mesajı
Bakan Yerlikaya: Kontrollü şekilde buradan enkazı kaldıracağız ve bu çalışmalarımızı bitireceğiz

Benzer haberler

TRT, "Miraç Kandili" özel yayını yapacak

TRT, "Miraç Kandili" özel yayını yapacak

TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni dizisi "Siyah Bere" izleyiciyle buluşacak

TRT Şam'da temsilcilik açacak

"Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı" filminin galası yapıldı

"Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı" filminin galası yapıldı
Bakan Göktaş: Hedefimiz, kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, istihdam oranını yüzde 36,2'ye yükseltmek

Bakan Göktaş: Hedefimiz, kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, istihdam oranını yüzde 36,2'ye yükseltmek
TRT, Arap Devletleri Yayın Birliğine ortak üye seçildi

TRT, Arap Devletleri Yayın Birliğine ortak üye seçildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet