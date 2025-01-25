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Kültür

Alman şarkıcı Thomas Anders, İstanbul'da konser verecek

Dünya çapında tanınan 61 yaşındaki Alman şarkıcı Thomas Anders, İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
Alman şarkıcı Thomas Anders, İstanbul'da konser verecek

İstanbul

Yaklaşık 40 yıllık müzik kariyerinde birçok başarıya sahip Anders, 22 Mart'ta Ora Arena'da konser verecek.

Anders, konserde Modern Talking'in unutulmaz şarkılarıyla, "You're My Heart", "You're My Soul", "Cheri Cheri Lady" ve "Brother Louie" adlı hit parçalarını seslendirecek.

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