TRT Genel Müdürü Sobacı'dan tabii'nin yeni dizisi "Gassal" paylaşımı
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de Gassal Baki'nin, kendi gassalını arama yolculuğunu konu edinen "Gassal" dizisinin izlenime sunulacağını bildirdi.
Ankara
Sobacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzun süredir üzerinde büyük titizlikle çalıştıkları yepyeni bir yapımı, tabii izleyicileriyle buluşturacaklarını kaydetti.
Ahmet Kural'ın başrolünde oynadığı tabii dizisi "Gassal"dan fragman paylaşan Sobacı, "Gassal Baki'nin, kendi gassalını arama yolculuğunu konu edinen dizimiz 'Gassal', tabii'deki yolculuğuna başlıyor. Yolu açık olsun." ifadelerini kullandı.
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Uzun süredir üzerinde büyük titizlikle çalıştığımız yepyeni bir yapımı #tabii izleyicileriyle buluşturuyoruz…— Zahid SOBACI (@zahidsobaci) December 20, 2024
Gassal Baki’nin, kendi gassalini arama yolculuğunu konu edinen dizimiz “Gassal”, @tabiiresmi’deki yolculuğuna başlıyor.
Yolu açık olsun.#Gassal#İzlediğineDeğsin pic.twitter.com/H9B8VzGa4j