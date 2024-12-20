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Kültür

TRT Genel Müdürü Sobacı'dan tabii'nin yeni dizisi "Gassal" paylaşımı

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de Gassal Baki'nin, kendi gassalını arama yolculuğunu konu edinen "Gassal" dizisinin izlenime sunulacağını bildirdi.

Aykut Karadağ  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
TRT Genel Müdürü Sobacı'dan tabii'nin yeni dizisi "Gassal" paylaşımı

Ankara

Sobacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzun süredir üzerinde büyük titizlikle çalıştıkları yepyeni bir yapımı, tabii izleyicileriyle buluşturacaklarını kaydetti.

Ahmet Kural'ın başrolünde oynadığı tabii dizisi "Gassal"dan fragman paylaşan Sobacı, "Gassal Baki'nin, kendi gassalını arama yolculuğunu konu edinen dizimiz 'Gassal', tabii'deki yolculuğuna başlıyor. Yolu açık olsun." ifadelerini kullandı.

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