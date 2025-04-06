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Kültür

TRT, dünyadaki gelişmeleri "Dünya Hali" programında ekranlara taşıyacak

TRT, dünyadaki gelişmeleri deneyimli gazeteci Selim Atalay'ın sunumuyla "Dünya Hali" programında ekranlara getirecek.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
TRT, dünyadaki gelişmeleri "Dünya Hali" programında ekranlara taşıyacak

Ankara

Her pazar günü saat 21.00'de "Dünya Hali" programında hafta boyunca dünyadaki gelişmelerin perde arkası ve detayları TRT Haber canlı yayınında aktarılacak.

Programın sunuculuğunu deneyimli gazeteci Selim Atalay üstlenecek.

Dünya Hali programı, bu akşam 21.00'de izlenebilecek.

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