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Kültür

Trabzon'da "Sandıktaki Bez Bebek" müzesi açıldı

Trabzon'da, "Sandıktaki Bez Bebek" projesi kapsamında üretilen bez bebeklerin sergilendiği müze açıldı.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Trabzon'da "Sandıktaki Bez Bebek" müzesi açıldı Fotoğraf: Meltem Yılmaz Karakurum - AA

Trabzon

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "HOPO Proje Yarışması" kapsamında Erdoğdu Anaokulu öğretmeni Huriye Mısra Sivrikaya'nın yürütücülüğünde hayata geçirilen çalışmayla çeşitli illerden 22 okulun katılımıyla çok sayıda bez bebek üretildi.

Bölgelerin tarihi, kültürel, coğrafi ve folklorik özellikleri yansıtılarak üretilen bebeklerden 65'i, Erdoğdu Anaokulu'nda oluşturulan alanda sergilenecek.

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Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, müzenin açılışında, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Ortahisar'ın her anlamda güçlü, örnek bir eğitim yuvası olduğunu belirten Karakaş, "Bu okulumuz da çok güzel çalışma, proje ortaya koydu. Bu anlamda örnek olmaları açısından da çok değerli." dedi.

Erdoğdu Anaokulu Müdürü Güven Türkmen ise bu tür mekanlarla çocuklara yaratıcı düşünme, yaparak ve yaşayarak öğrenme, sosyalleşme gibi beceriler kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Her hikayenin bir kahramanı olduğunu dile getiren Türkmen, "Bu okulun kahramanları ise öğretmenleri, çalışanları ve fedakar velileridir. Bu eserlerin okulumuza kazandırılmasında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından "Sandıktaki Bez Bebek" müzesinin yanı sıra akıl oyunları bahçesi, enerji dostu mavi yeşil proje uygulama alanı ile yenilikçi yaklaşımla tasarlanmış sınıfların açılışı gerçekleştirildi.

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