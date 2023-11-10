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Kültür

Trabzon'da "Proto Türk" resim sergisi açıldı

Trabzon'da, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında "Proto Türk" adlı resim sergisi düzenlendi.

Seyit Ahmet Eksik  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
Trabzon'da "Proto Türk" resim sergisi açıldı Fotoğraf: Seyit Ahmet Eksik/AA

Trabzon

Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi görsel sanatlar öğretmeni Nurdan Uğur Aydın'a ait 27 eserin yer aldığı sergi, Trabzon Tarih Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, serginin açılışında, bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü andıklarını, bir taraftan da Türk tarihinden süzülerek gelen güzelliklerin yansıtıldığı sergiye katıldıklarını söyledi.

Trabzon'un bir sanat şehri olduğuna değinen Genç, geleceğe dair eserler bırakan sanatçıların her zaman yanında olduklarını kaydetti.

Aydın ise eski Türk eserlerinden esinlenerek yaptığı çalışmaları sergilemenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Sergi, gün boyu sanatseverler tarafından gezilebilecek.

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