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Kültür

Topkapı Sarayı ve Mukaddes Emanetler, FPV dron ile görüntülendi

Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgah olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve burada sergilenen "Mukaddes Emanetler" FPV dron ile görüntülendi.

Mustafa Hatipoğlu  | 29.05.2023 - Güncelleme : 29.05.2023
Topkapı Sarayı ve Mukaddes Emanetler, FPV dron ile görüntülendi Fotoğraf: Ali Atmaca - AA

İstanbul

İstanbul'un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmet tarafından 1460-1478 yılları arasında inşa ettirilen ve ardından gelen padişahların yaptırdıkları ilave yapılarla günümüzdeki halini alan Topkapı Sarayı, asırlardır ihtişamını koruyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra, 3 Nisan 1924 tarihinde müzeye dönüştürülen Topkapı Sarayı, Cumhuriyet'in ilk müzesi olma özelliğini taşıyor.

Anadolu Ajansı, Gülhane Parkı hariç olmak üzere yaklaşık 350 bin metrekarelik alanı kaplayan yapıları, mimarisi, koleksiyonları ve yaklaşık 300 bin arşiv belgesi ile dünyanın en büyük müze saraylarından biri olan Topkapı Sarayı'nı FPV dron ile görüntüledi.

Sarayın dış mekanı İstanbul Boğazı ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile birlikte FPV dronla kaydedildi.

Sarayın avlularındaki tarihi yapılar görüntülendi

Dronun sarayın giriş kapısından süzülerek kaydettiği görüntülerde, Alay Meydanı olarak da anılan ilk avluda Aya İrini Kilisesi, Darphane, Fırın, Hastane, Odun Ambarı ve Hasırcılar Ocağı yer aldı.

Sarayın ikinci avlusu, devlet yönetiminin gerçekleştiği mekanların yer aldığı Divan Meydanı'nda bulunan Divan-ı Hümayun (Kubbealtı), Adalet Kulesi, Harem Dairesi girişi, Zülüflü Baltacılar Koğuşu ve Has Ahırlar da FPV dron görüntülerine yansıdı.

Enderun Avlusu olarak adlandırılan üçüncü avluda bulunan büyüklü küçüklü odalar, padişaha ait Arz Odası, Doğancılar Koğuşu (Şahinciler), Seferliler Ocağı, Kilerli Koğuşu, Enderun Hazinesi ve Has Oda (Mukaddes Emanetler Dairesi), ayrıca Saray Okulu'na ait yapılar da dronla kaydedildi.

FPV dron aracılığıyla Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır Seferi'nin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler" de görüntülendi.

Sarayın son avlusu olan dördüncü avluda çekilen görüntülerde ise Osmanlı klasik köşk mimarisinin en seçkin örnekleri olan Bağdat ve Revan Köşkleri ile İftariye Kameriyesi de yer aldı.

Görüntülere yansıyan Topkapı Sarayı'nda sergilenen 86 karat ağırlığında, çevresi çift sıra olacak şekilde 49 elmasla süslenmiş Kaşıkçı Elması da göz kamaştırdı.

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