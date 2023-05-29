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Kültür

"City Dream" resim sergisi 9 Haziran'da açılacak

İranlı ressam Reyhun Jabbary'nin, "City Dream" adlı resim sergisi sanatseverlerle buluşacak.

Ahmet Esad Şani  | 29.05.2023 - Güncelleme : 29.05.2023
"City Dream" resim sergisi 9 Haziran'da açılacak

İstanbul

Bağımsız Sanat Vakfından yapılan açıklamaya göre, sanatçının 35 eserinin yer alacağı sergi 9 Haziran'da açılacak.

Kariyerini geliştirmek üzere 2015'te İstanbul'a taşınan, resim, fotoğraf, mimari ve tasarım gibi sanat dallarında çalışmalar yapan Jabbary'nin eserleri, 24 Haziran'a kadar görülebilecek.

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