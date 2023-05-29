"City Dream" resim sergisi 9 Haziran'da açılacak
İranlı ressam Reyhun Jabbary'nin, "City Dream" adlı resim sergisi sanatseverlerle buluşacak.
İstanbul
Bağımsız Sanat Vakfından yapılan açıklamaya göre, sanatçının 35 eserinin yer alacağı sergi 9 Haziran'da açılacak.
Kariyerini geliştirmek üzere 2015'te İstanbul'a taşınan, resim, fotoğraf, mimari ve tasarım gibi sanat dallarında çalışmalar yapan Jabbary'nin eserleri, 24 Haziran'a kadar görülebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.