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Kültür

THY uçaklarında TRT'nin dijital platformu "tabii" erişime açıldı

Türk Hava Yolları (THY), TRT'nin dijital platformu "tabii" içeriklerinin uçak içi eğlence sisteminde yolcuların erişimine açıldığını duyurdu.

Gökhan Yılmaz  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
THY uçaklarında TRT'nin dijital platformu "tabii" erişime açıldı

İstanbul

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, TRT'nin dizi, film ve diğer içeriklerinin yayınlandığı dijital platformunun yolcuların erişimine açıldığı belirtilerek, "Gökyüzünde eğlenceye bağlanın. En yeni @tabiiresmi dizileri uçak içi eğlence platformumuz Planet'te sizi bekliyor." ifadesi kullanıldı.

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