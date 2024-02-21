THY uçaklarında TRT'nin dijital platformu "tabii" erişime açıldı
Türk Hava Yolları (THY), TRT'nin dijital platformu "tabii" içeriklerinin uçak içi eğlence sisteminde yolcuların erişimine açıldığını duyurdu.
İstanbul
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, TRT'nin dizi, film ve diğer içeriklerinin yayınlandığı dijital platformunun yolcuların erişimine açıldığı belirtilerek, "Gökyüzünde eğlenceye bağlanın. En yeni @tabiiresmi dizileri uçak içi eğlence platformumuz Planet'te sizi bekliyor." ifadesi kullanıldı.
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✈️— Türk Hava Yolları (@TK_TR) February 21, 2024
Gökyüzünde eğlenceye bağlanın!
En yeni @tabiiresmi dizileri uçak içi eğlence platformumuz Planet’te sizi bekliyor.
#TürkHavaYolları pic.twitter.com/S5WJwZjmDh