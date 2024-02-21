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Kültür

2024 Grammy Ödülleri adayı Mehmet Ali Sanlıkol, CRR'de konser verecek

"A Gentleman of Istanbul" (Bir İstanbul Çelebisi) albümüyle "En İyi Klasik Müzik Kaydı" dalında 2024 Grammy Ödülleri'ne aday gösterilen Prof. Mehmet Ali Sanlıkol, 24 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
2024 Grammy Ödülleri adayı Mehmet Ali Sanlıkol, CRR'de konser verecek

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleşecek konserde, sanatçıya Murat Cem Orhan yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

Sanlıkol'un, Evliya Çelebi'nin "Seyahatname" eserinden esinlenerek, dört bölümlük bir senfoni olarak hazırladığı "Bir İstanbul Çelebisi" adlı eserinin Türkiye prömiyeri de konserde yapılacak. Müslüman kimliğine, Evliya Çelebi'nin kozmopolit dünya görüşü üzerinden yeni bir perspektif sunan eserde ayrıca bilimden trajediye, fanteziden tarihe, Seyahatname'de karşılaşılan çeşitli öğeler vurgulanıyor.

George Frideric Handel'in "Julius Caesar Mısır'da" uvertürü ile Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Senfoni No 41 'Jüpiter', Do Majör, KV 551" eserleri de konserde müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

New England Konservatuvarında öğretim üyeliği yapan ve geleneksel Türk müzikleri ile Batı müziğini harmanlayan eserlere imza atan Sanlıkol, çalışmalarını Boston'da sürdürüyor.

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