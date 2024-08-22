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Kültür

"Teşkilat" dizisi 5. sezonuyla izleyiciyle buluşacak

TRT'nin sevilen dizilerinden "Teşkilat" beşinci sezonda, her pazar TRT 1 ekranında olacak.

Ümit Aksoy  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
"Teşkilat" dizisi 5. sezonuyla izleyiciyle buluşacak

İstanbul

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizi, yeni hikayesi ve karakterleriyle izleyici karşısına çıkacak.

Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren izleyicinin beğenisini kazanan dizinin yeni sezondaki yolculuğu, "Altay’dan Tuna'ya" doğru olacak.

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