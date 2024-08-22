"Teşkilat" dizisi 5. sezonuyla izleyiciyle buluşacak
TRT'nin sevilen dizilerinden "Teşkilat" beşinci sezonda, her pazar TRT 1 ekranında olacak.
İstanbul
Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizi, yeni hikayesi ve karakterleriyle izleyici karşısına çıkacak.
Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren izleyicinin beğenisini kazanan dizinin yeni sezondaki yolculuğu, "Altay’dan Tuna'ya" doğru olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.