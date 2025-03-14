Dolar
36.67
Euro
39.91
Altın
2,984.73
ETH/USDT
1,922.00
BTC/USDT
84,703.00
BIST 100
10,840.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

"Tay 3: Endülüs" 28 Mart'ta vizyona girecek

İlk filmi ile izleyicilerin büyük beğenisini toplayarak yarım milyonu aşkın seyirci yakalayan "Tay" filminin üçüncü halkası "Tay 3: Endülüs", 28 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
"Tay 3: Endülüs" 28 Mart'ta vizyona girecek

İstanbul

Siyah Martı Animasyon Stüdyosunun yapımcılığında hazırlanan filmin yönetmen koltuğunda, serinin diğer iki filminde olduğu gibi Nurullah Yenihan oturuyor.

Senaryosunu Ayşe Sevim ile Ayşe Şahinboy Doğan'ın kaleme aldığı film, TME Films dağıtımıyla izleyicilerin karşısına çıkacak.

Film, 940 yılına dayanan tarihi olaylardan ilham alarak Endülüs'ün zengin kültürel mirasını gözler önüne seriyor. Gerçekçi animasyon teknikleriyle oluşturulan atmosfer, tarihi yerleşimlerden saraylara, bilimsel gelişmelerden sanatın zirveye çıktığı anlara kadar her detayı kapsıyor.

Cesaret, dostluk ve bilginin önemini vurgulayan film, her yaş grubundan seyircinin izlenimine sunuluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elazığ'da 73 yıllık dava, 5129 hak sahibinin lehine sonuçlandı
"Mavi bereli" 2 bin 545 uzman erbaş, terörle mücadele için göreve hazır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
Bakan Yerlikaya: Yüksekova Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni verildi
Kızılaydan ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği

Benzer haberler

"Tay 3: Endülüs" 28 Mart'ta vizyona girecek

"Tay 3: Endülüs" 28 Mart'ta vizyona girecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet