"Tay 3: Endülüs" 28 Mart'ta vizyona girecek
İlk filmi ile izleyicilerin büyük beğenisini toplayarak yarım milyonu aşkın seyirci yakalayan "Tay" filminin üçüncü halkası "Tay 3: Endülüs", 28 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.
İstanbul
Siyah Martı Animasyon Stüdyosunun yapımcılığında hazırlanan filmin yönetmen koltuğunda, serinin diğer iki filminde olduğu gibi Nurullah Yenihan oturuyor.
Senaryosunu Ayşe Sevim ile Ayşe Şahinboy Doğan'ın kaleme aldığı film, TME Films dağıtımıyla izleyicilerin karşısına çıkacak.
Film, 940 yılına dayanan tarihi olaylardan ilham alarak Endülüs'ün zengin kültürel mirasını gözler önüne seriyor. Gerçekçi animasyon teknikleriyle oluşturulan atmosfer, tarihi yerleşimlerden saraylara, bilimsel gelişmelerden sanatın zirveye çıktığı anlara kadar her detayı kapsıyor.
Cesaret, dostluk ve bilginin önemini vurgulayan film, her yaş grubundan seyircinin izlenimine sunuluyor.