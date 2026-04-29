"Tanıklık Eşiği" Karaköy Palas’ta sanatseverlerle buluştu

Kreatif Teknolojist Muharrem Dalhan’ın, AA görsel arşivinden yararlanarak hazırladığı ve haber, hafıza ile dijital sanatı bir araya getirdiği "Tanıklık Eşiği" projesi, ArtıKÜME 2025 seçkisi kapsamında Karaköy Palas’ta sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından Karaköy Palas’ta düzenlenen ArtıKÜME 2025 seçkisi ve ODAK Sergisi, farklı disiplinlerden eserleri sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Seçkide yer alan Kreatif Teknolojist Muharrem Dalhan’ın “Tanıklık Eşiği” projesi, Anadolu Ajansı görsel arşivinden yararlanarak haber, hafıza ve dijital sanatı bir araya getiriyor.

Karaköy Palas, kültür ve sanat merkezi olarak yeniden işlevlendirildi

1910'lu yıllarda inşa edilen ve Art Nouveau mimari özellikleri taşıyan Karaköy Palas, uzun yıllar farklı amaçlarla kullanıldı. Sanat galerileri ve bağımsız üretim alanlarının yoğunlaştığı bölgede yer alan bina, Kültür ve Medeniyet Vakfı tarafından yeniden işlevlendirilerek sanatçılar ve izleyiciler için yeni bir üretim ve etkileşim alanına dönüştürüldü.

İstanbul'un kültür ve sanat merkezlerinden biri olan Karaköy’deki tarihi yapı, ArtıKÜME 2025 seçkisi ve ODAK Sergisi’nin açılışıyla sanatseverlere kapılarını açtı.

[1/25] Kültür Medeniyet Vakfınca (KÜME) Karaköy Palas'ta hayata geçirilen ArtıKÜME Sanat Destekleri Programı'nın 2025 seçkisi ve ODAK Sergisi sanatseverlerle buluştu. [5/25] Kültür Medeniyet Vakfı (KÜME) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar (sağ 3) ve KÜME Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Sümeyye Erdoğan Bayraktar (sağ 2) KÜME Vakfı tarafından Karaköy Palas'ta hayata geçirilen ArtıKÜME Sanat Destekleri Programı'nın 2025 seçkisi ve ODAK Sergisi'nin açılışına katıldı. [20/25] Kültür Medeniyet Vakfınca (KÜME) Karaköy Palas'ta hayata geçirilen ArtıKÜME Sanat Destekleri Programı'nın 2025 seçkisi ve ODAK Sergisi sanatseverlerle buluştu. Açılış programı, KÜME Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile KÜME Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Eren’in katılımıyla gerçekleştirildi. Programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, KÜME Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Özkır, AA Kültür Sanat Haberleri Müdürü Bünyamin Yılmaz'ın yanı sıra kültür sanat dünyasından birçok isim katıldı.

KÜME Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar serginin açılışında yaptığı konuşmada, sanatın insanı “makineleşmekten koruyan” temel alanlardan biri olduğunu belirterek, Karaköy Palas’ın kültür ve sanat merkezi olarak hizmet vereceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da tarihi yapıların yalnızca restore edilmesini değil, yeniden işlev kazandırılarak toplumsal hayatın parçası haline getirilmesini önemsediklerini ifade etti.

Kültür sanat alanında çalışmalar yürüten Kültür ve Medeniyet Vakfı, geleneksel ve çağdaş sanat üretimlerini desteklemek ve kültürel hafızaya yönelik projeler geliştirmek amacıyla faaliyet gösteriyor. Vakfın yürüttüğü ArtıKÜME Sanat Destekleri Programı’nın 2025 seçkisi kapsamında farklı disiplinlerden 25 proje bir araya getirildi. “Mümkün” temasıyla hazırlanan seçkide tiyatrodan dijital sanata, kısa filmden performans sanatlarına kadar farklı alanlardan çalışmalar yer aldı.

Program kapsamında ayrıca Türkiye’de kültür sanat alanındaki etkinlikleri kayıt altına almayı amaçlayan ODAK projesi de tanıtıldı. Projeyle farklı kaynaklardan elde edilen kültür sanat verilerinin sistematik biçimde bir araya getirilmesi ve sürdürülebilir bir kültürel hafıza oluşturulması hedefleniyor.