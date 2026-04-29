61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü etabını, Aniolkowski kazandı

Marmaris-Fethiye arasındaki 130,4 kilometrelik parkurda düzenlenen etabı, Stanislaw Aniolkowski 2 saat 52 dakika 50 saniyede birinci sırada tamamladı.

Sprint finişiyle son metreleri çekişmeli geçen etapta Modern Adventure Pro Cycling takımından Kanadalı Riley Pickrell 2'nciliği, MBH Bank Ballan CSB Telecom Fort takımından İtalyan Davide Persico ise 3'üncülüğü elde etti.

Spor Toto'dan Feritcan Şamlı etabın sprint prim kapısını, Mustafa Tekin ise tırmanış prim kapısını ilk sırada geçti. Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Mustafa Tarakcı de Türkiye güzellikleri prim kapısını birinci geçerek beyaz mayoyu giydi.

Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa, turkuaz ve kırmızı mayoyu sırtında tuttu. Yeşil mayo ise Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı Tom Crabbe'de kaldı.

Serdar Anıl Depe kaza yaptı

Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre 4. etapta düşen Spor Toto'dan Serdar Anıl Depe hastaneye kaldırıldı.

Sağ köprücük kemiğinde kırık tespit edilen milli bisikletçinin genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak yarışa devam edemeyeceği bildirildi.

Aniolkowski: Zaferi gerçekten özlemiştim

Aniolkowski, bu zaferin kendisine yeniden güven kazandırmasını umduğunu dile getirdi.

Uzun süredir birincilik elde edemediğini hatırlatan Polonyalı sporcu, "Gerçekten çok sıkı çalışmaya devam ettim ve yarışları kazanabileceğime inandım. Son birkaç yıldır kazanamıyordum, bu yüzden zaferi gerçekten özlemiştim. Umarım bu bana gelecek yarışlar ve buradaki diğer yarışlar için daha fazla güven verir." ifadelerini kullandı.

Takım olarak Türkiye'ye bir sprint etabı kazanma hedefiyle geldiklerini aktaran Aniolkowski, ilk etapta yaşadığı mide sorununa rağmen güçlü döndüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Ben Cofidis'in sprinteriyim. Herkes sprinterin takım için yarışlar kazanmasını bekler. İnanmaya ve denemeye devam ettim. Her zaman ilk 10'da, ilk 5'teydim. Bazı sonuçlar aldım ama galibiyet gelmedi. Fakat şanslıyım ki bu yıl takım arkadaşlarıma bunun karşılığını verebildim. Bugün tüm takım galibiyet için gerçekten çok sıkı çalıştı. Hiçbir şey yapmadık da ben kazandım gibi bir durum yok. Planımız vardı; bitime 30 km kala hatta daha da öncesinde tırmanışta sert bir tempo yaparak diğer sprinterleri yormaya ve yarışı bana uyan şekilde biraz daha zorlaştırmaya başladık. Gördüğümüz gibi bugün için gerçekten iyi bir taktikti."

Cofidis'in son yıllarda yaşadığı düşüşün takım için önemli bir ders olduğunu vurgulayan Aniolkowski, "Pek iyi olmayan üç yıl geçirdik. Sonunda sanırım sadece 300 puan farkla düştük. Çin ve Japonya'daki son yarışa kadar savaşmaya devam ettik ama maalesef başaramadık. Bu bizim için bir ders oldu ve görebileceğiniz gibi bu sezona çok iyi başladık. Sanırım şu an bu yılın klasmanında kesinlikle ilk 10 veya ilk 13 takım arasındayız. Bu yüzden zihniyetimizi değiştirdik, yeni bir planımız var ve bu planı uyguluyoruz." diye konuştu.

Ödül töreni

TUR 2026'nın dördüncü etabının ardından finiş noktasında ödül töreni düzenlendi.

Törende bisikletçilere kazandıkları mayoları Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, TGA Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ercan Torunoğulları, Türkiye Bisiklet Federasyonu Denetleme Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Onur Şahin takdim etti.

Beşinci etap Patara'dan Kemer'e

Yarışa, yarın Patara Antik Kenti ile Kemer arasında yapılacak 5. etapla devam edilecek.

Bisikletçiler, TUR 2026'nın en uzun etabı olan 180,7 kilometrelik parkurda pedal çevirecek. Patara Antik Kenti'nden başlayacak yarış, Kaputaş, Kaş, Demre ve Finike hattının ardından Kemer’de sona erecek.

Tarihle doğanın buluştuğu bu etapta sporcuları hem uzun mesafe hem de değişken parkur ve tırmanışlar bekliyor.