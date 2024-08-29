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Kültür

Tabii'nin yeni dizisi "Kız Babası"nın çekimleri başladı

TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi "Kız Babası"nın oyuncuları, çekimler için sete girdi.

Ömer Faruk Yıldız  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
Tabii'nin yeni dizisi "Kız Babası"nın çekimleri başladı

İstanbul

Konuya ilişkin TRT'den yapılan açıklamaya göre başrollerinde Görkem Sevindik ve Gülper Özdemir'in yer aldığı yapım, mafya babalığı yerine kız babalığını seçen Şahin'in eğlenceli maceralarını anlatıyor.

Çocuk oyuncu Almina Keskin'in, Şahin ile Reyhan'ın kızı Gülce rolüyle izleyici karşısına çıkacağı dizide ayrıca Binnur Şerbetçioğlu, Hakan Bilgin, Burcu Altın Deprem, Hasan Küçükçetin, Alper Saylık ve Cengiz Küçükayvaz rol alıyor alıyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Cüneyt İnay'ın yaptığı dizi, yakında tabii'de izleyiciyle buluşacak.

Büyük bir suç örgütü lideri için çalışan Şahin'in yıllar önce ayrıldığı eşi Reyhan'dan bir kızı olduğunu öğrenmesini işleyen dizi, Şahin'in suç dünyasından uzaklaşarak eşi ve kızının bulunduğu kasabaya yerleşmesinin ardından yaşadığı maceraları anlatıyor.

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