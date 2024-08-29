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Kültür

Akdeniz'deki su altı kazısında 3 bin 600 yıllık tunç hançer bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında gerçekleştirilen su altı kazılarında Girit-Minos uygarlığına ait 3 bin 600 yıllık gümüş perçinli tunç hançer bulunduğunu bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
Akdeniz'deki su altı kazısında 3 bin 600 yıllık tunç hançer bulundu

Ankara

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Akdeniz'in derinliklerindeki 3 bin 600 yıllık sırrın gün ışığına kavuştuğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında gerçekleştirilen su altı kazılarında Girit-Minos uygarlığına ait gümüş perçinli bir tunç hançer bulundu. Batık, sadece Türkiye'nin değil, dünya su altı arkeolojisinin de en önemli keşiflerinden biri olmaya aday. Akdeniz'in derinliklerinde saklı kalmış uygarlıkların izlerini gün yüzüne çıkaran esere titiz çalışmalar sonucu ulaşan Akdeniz Üniversitesi ve Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ekiplerimize teşekkür ediyorum."

Ersoy, hançerin su altından çıkarılması çalışmalarına ilişkin görüntüleri de paylaştı.

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