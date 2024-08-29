Dolar
34.08
Euro
37.75
Altın
2,519.49
ETH/USDT
2,558.70
BTC/USDT
60,436.00
BIST 100
9,885.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuşuyor Küçükçekmece'deki metrobüs kazası araç içindeki güvenlik kamerasına yansıdı -VTR-
logo
Kültür

İstanbul'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi FPV dronla görüntülendi

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli yapılarından olan Galata Kulesi, FPV dronla görüntülendi.

Berfin Kıraç  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
İstanbul'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi FPV dronla görüntülendi Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

Istanbul

Cenevizliler tarafından Galata surlarının bir parçası olarak inşa edilen Galata Kulesi, 14. yüzyıldan bugüne ihtişamını koruyor.

Zaman içinde deprem ve yangınlarla tahrip olan yapı, en son Şubat ayında depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları sebebiyle ziyarete kapatıldı.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, çalışmaların tamamlanmasının ardından mayıs ayından bu yana yeniden ziyaretçilerini ağırlayan Galata Kulesi'ni FPV dronla görüntüledi.

Dronun kulenin üstünden süzülerek kaydettiği görüntülerde, en üst katındaki panoramik seyir balkonu ve manzarası yer alıyor.

Kente dair manzaraların da yer aldığı görüntülerde, Galata Kulesi'nin çevresindeki tarihi ve kültürel güzellikler de ön plana çıkıyor.

Görüntülerde, İstanbul'un altın boynuzu Haliç'ten ve Karaköy'ün tarih kokan sokaklarından süzülen FPV dronun Galata Kulesi'ne ulaşması görülüyor.

Kulenin dışarıdan kaydedilen görüntülerinde mimari yapı tüm ihtişamıyla izleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KPSS Ön Lisans pazar günü yapılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonla mücadelemizi sürdürürken diğer yandan istihdamımızı artırmayı hedefliyoruz
"Doping Hafıza İlkokul" ve "DopiAI" ürünleri İstanbul'da tanıtıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı "mazot ve gübre desteği kalktı" iddialarını yalanladı
Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 42 ölçüldü

Benzer haberler

İstanbul'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi FPV dronla görüntülendi

İstanbul'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi FPV dronla görüntülendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet