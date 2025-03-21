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Kültür

tabii'nin orijinal yapımı "Sürgünler" izleyiciyle buluştu

Başrollerinde Oktay Çubuk ve Ezgi Şenler'in rol aldığı "Sürgünler", TRT'nin dijital platformu tabii'de bugünden itibaren izlenebilecek.

Hilal Uştuk  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
tabii'nin orijinal yapımı "Sürgünler" izleyiciyle buluştu

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre dizi, 2. Dünya Savaşı yıllarında geçen ve büyük bir aşiretin varisi olan Halil’in, bir komplo sonucu Sinop Cezaevi’ne sürgün edilmesini, gerçeği ortaya çıkarmak ve intikam almak için buradan kaçma mücadelesini işliyor.

Oktay Çubuk ve Ezgi Şenler'in, yolları cezaevinde kesişen Halil ve Meryem karakterlerine hayat verdiği yapımda, cezaevinin acımasız müdürü Vural karakterini ise başarılı oyuncu Serdar Orçin canlandırıyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Barış Erçetin oturuyor. Özgün hikayesini Selen Mert Taşkın'ın yazdığı yapımın senaryosunu ise Volkan Sümbül kaleme aldı.

Deniz Hamzaoğlu, Ferit Kaya, Sinan Demirer, Kemal Burak Alper, Kadim Yaşar, Burak Şafak ve Mehmet Usta'nın da rol aldığı dizinin konusu şöyle:

"Fransa’da eğitim gören Halil, 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle memleketine dönmek zorunda kalır. Büyük bir aşiretin varisi olarak bambaşka bir hayatın hayalini kurarken bir komploya kurban gider ve Sinop Cezaevi'ne sürgün edilir. Artık Halil'i, taş duvarların ardında hayatta kalma savaşı beklemektedir. Bu zorlu yolculukta Halil’in en büyük destekçisi cezaevinin idealist doktoru Meryem olur. Cezaevinin acımasız müdürü Vural ise önündeki en büyük engellerden biridir. Gerçekler gün yüzüne çıkana kadar, Halil için her şey ölüm kalım meselesidir."

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