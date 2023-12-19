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Kültür

Tabii orijinal yapımı "Derin Mor" dizisinin galası yapıldı

TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabii'nin yeni dizisi "Derin Mor"un gala gösterimi The Seed Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Ömer Faruk Yıldız  | 19.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
Tabii orijinal yapımı "Derin Mor" dizisinin galası yapıldı Fotoğraf: Ömer Faruk Yıldız/AA

İstanbul

Gala öncesi AA muhabirine konuşan başrol oyuncusu Deniz Celiloğlu, dizinin bir distopya hikayesi olduğunu vurgulayarak, "Bir güneş patlaması sonucunda tüm dünyada elektrikler gidiyor ve bir avuç insanın hayatta kalma macerasını izliyoruz." dedi.

Celiloğlu, dizinin birçok yerinde dayanışma duygusunu işlediğini kaydetti ve "İnsanların birbirleri için hayatlarını ya da imkanlarını feda etmeyi öğrenmelerini, birbirlerine tutunarak belki geçmişte kaybettiği bazı değerleri tekrar kazanma gibi şeyleri anlatıyor. Bu beni çok heyecanlandırdı." diye konuştu.

Dizide Arif karakterini canlandırdığı bilgisini veren Celiloğlu, "Onun serüveni, dizi boyunca geçirdiği yol bence çok değerli. Arif'i oradan alıp bir yere taşımayı ben çok sevdim, umarım izleyenler de aynı heyecanı yaşayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe katılan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, gösterimden önce dizi oyuncularıyla toplu fotoğraf çektirdi.

"Derin Mor" dizisi hakkında

Orijinal hikayesi Güneş Çelikcan, genel hikayesi Ayşıl Akşehirli ve senaryosu Yeşim Aslan'a ait olan "Derin Mor" dizisi, güneşte yaşanan bir dizi patlama sonrası elektrik sisteminin çöktüğü, kaosun baş gösterdiği bir dünyada hayatı başarısızlıklarla dolu bir babanın hiç tanımadığı bir grup insanla çıktığı yolculuğu konu ediniyor.

Yapımcılığını Merve Zorlu ve Güneş Çelikcan'ın paylaştığı dizinin yönetmen koltuğunda Mahmut Fazıl Coşkun otururken, görüntü yönetmenliğini ise Florent Herry üstleniyor.

Başrollerde Deniz Celiloğlu'nun yanı sıra Nilperi Şahinkaya, Murat Kılıç, Zümre Ertürk, Arın Kuşaksızoğlu ve İncinur Daşdemir gibi isimler yer alıyor.

TRT uluslararası dijital platformu Tabii'ye özel 8 bölüm olarak hazırlanan orijinal dizi, tüm bölümleriyle 22 Aralık'ta platformun internet sitesi ve uygulamasında ücretsiz izlenebilecek.

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