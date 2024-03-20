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Kültür

Siirt'te yaklaşık 9 asırlık camide mukabele geleneği

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ve 895 yıl önce inşa edilen ata yadigarı Ulu Cami, geleneksel mukabele geleneğine ev sahipliği yapıyor.

Fecri Barlık  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
Siirt'te yaklaşık 9 asırlık camide mukabele geleneği Fotoğraf: Fecri Barlık/AA

Siirt

Ramazan ayında öğle namazının ardından mukabeleye katılanlar, girişindeki kitabeye göre 1129'da inşa edilen camide Hazreti Muhammed'in sünnetine dayanan geleneğe ilgi gösteriyor.

Vatandaşlar, din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilavetini takip ediyor, bilmeyenler de okunan ayetleri dinliyor.

Dikdörtgen prizma kaide üzerine yuvarlak gövde mimarisi ile inşa edilen ve yukarıya doğru incelen cami minaresinin her dört yanında Kufi yazı türüyle Hazreti Muhammed ve dört halife Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin isimlerinin nakşedilmesi dikkati çekiyor.

Dıştan kesme taş, içten ise etrafı Horasan harcı ile derz yapılan yığma taşlarla inşa edilmesi ve sadeliğiyle İslam dininin manevi havasını yaşatan camide dini vecibelerini yerine getiren vatandaşlar, ramazanın feyzinden istifade ediyor.

İl Müftüsü Şakir Pinal, AA muhabirine, ramazan ayının Kur'an ayı olduğunu belirterek, il genelindeki camilerde bu mübarek ayda mukabele geleneğinin sürdüğünü söyledi.

Geleneğin sürdüğü camilerin başında tarihi Ulu Cami'nin geldiğini aktaran Pinal, bu camide nesilden nesile aktarılan mukabelenin ramazan ayında özel bir önem kazandığını kaydetti.

Mukabele geleneğinin, Hazreti Muhammed ile Cebrail Aleyhisselam'ın karşılıklı Kur'an okuma geleneğinden kaynaklandığını anımsatan Pinal, şöyle konuştu:

"Mukabele geleneği günümüze, İslam alemine kadar süre gelmiş ve devam etmektedir. İlimizde bulunan tüm camilerde ramazanın gelişiyle mukabeleler başlamıştır. Halkımızın büyük çoğunluğunun ilgisi vardır. Bol bol Kur'an okunur, hatim indirilir. Ulu Cami medarıiftiharımızdır, çok uzun bir geçmişi vardır. Yapılışından bugüne kadar ilimizin manevi iklimine katkıda bulunmuştur. Bu gelenek caminin manevi atmosferine büyük katkı sağlıyor."

"Mukabele geleneği 895 yıldan beri devam ediyor"

Ulu Cami imamı Nezir Obut, camide her gün bir cüz okunarak 30 gün sonunda Kur'an'ın hatmedildiğini bildirdi.

Mukabele geleneğinin vatandaşların kültürel ve dini mirasına verdiği önemin bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Obut, şunları kaydetti:

"Kur-an-ı Kerim'in indirildiği ramazan ayındayız. Ulu Cami'mizde ecdattan gelen ve günümüze kadar devam eden çok önemli olan mukabele geleneği 895 yıldan beri devam ediyor. Bu gelenek ramazan boyunca öğle namazından sonra tarihi camide yaşatılıyor. Mukabeleye de vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Hafızlar tarafından her gün bir cüz okunarak ramazan ayının sonunda Kur'an-ı Kerim hatmediliyor."

"Buraya gelmek insana huzur veriyor"

Mukabeleye katılan vatandaşlardan Asım Sevgili, caminin manevi atmosferinin huzur verdiğini ve bu geleneğe her ramazan ayında büyük bir coşkuyla katıldığını anlattı.

"Buraya gelmek insana huzur veriyor. Ben de elimden geldiğinde ramazanda mukabele için uzun bir yol katederek Ulu Cami'ye geliyorum. Bu gelenek bana haz veriyor." diyen Sevgili, heyecanla karşıladıkları ramazanda ayrı bir huzur bulduklarını dile getirdi.

9 asırdır ayakta duran caminin bugüne kadar çok sayıda kişiyi misafir ettiğini belirten Mahfuz Yaşar, "Ben de yıllardır her ramazanda Ulu Cami'ye gelerek, mukabele dinliyorum. Caminin manevi bir atmosferi var. Çünkü ne kadar geçmişte ulema varsa ibadet için buraya gelmiş, o nedenle bana ayrı bir huzur veriyor." ifadelerini kullandı.

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