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Kültür

"Sen Türkülerini Söyle" yeni sezonuyla yakında TRT'de başlıyor

TRT 1'in yarışma programı "Sen Türkülerini Söyle" dördüncü sezonuyla TRT 1'de devam edecek.

Aişe Hümeyra Akgün  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
"Sen Türkülerini Söyle" yeni sezonuyla yakında TRT'de başlıyor

İstanbul

Sunuculuğunu halk müziği sanatçısı Turgay Başyayla'nın yaptığı, amatör ve profesyonel herkesin katılımına açık olan yarışmanın jürisinde halk müziği sanatçısı Aysun Gültekin, Özhan Eren, Emre Yücelen, Öykü Gürman ve İsmail Altunsaray yer alacak.

Jüri karşısında türkülerini seslendirecek olan yarışmacılar, gecenin birincisi olmak ve 750 bin lira ödüllü "Süper Final"de yarışmaya hak kazanabilmek için performans sergileyecek.

10 bölümden oluşacak yarışmanın her bölümünde katılımcılar, jüriden 10 tam puan alabilmek ve gecenin ödülü olan 100 bin lirayı kazanıp birinci olmak için yarışacak.

Yarışmacılar ayrıca Türkiye'nin çeşitli yörelerinden sevilen eserleri türküseverlerin beğenisine sunacak. Yarışmada, Aşık Veysel'den Neşet Ertaş'a birçok ustanın eserleri seslendirilecek.


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