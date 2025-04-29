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Kültür

Selami Şahin'in hayatı belgeselde izleyiciyle buluşacak

"Alışmak Sevmekten Zor", "Ben Sevdalı Sen Belalı", "Eskimeyen Dost", "Gitme Sana Muhtacım" ve "Özledim" gibi birçok unutulmaz esere imza atan Selami Şahin'in yaşamı, belgesel olacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
Selami Şahin'in hayatı belgeselde izleyiciyle buluşacak

İstanbul

Gelecek yıl 60. sanat yılını kutlayacak sanatçının eserlerinin hikayesi ve yaşamı, sanat dünyasından arkadaşlarının görüşleriyle belgeselde ele alınacak.

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Sosyal medya hesabında belgesele dair açıklamada bulunan Şahin, şunları kaydetti:

"Sevgili dostlarım, sevenlerim, sizlerle hayatımın çok özel bir anını paylaşmanın heyecanını yaşıyorum. 2026 yılında 60. sanat yılımı kutlarken, bu anlamlı yolculuğu bir belgeselle taçlandırıyoruz. Hayatım boyunca yaşadıklarımı, müzikle geçen yolculuğumu, biriktirdiğim anıları, dostlukları ve sahne arkasındaki hikayeleri anlatan bir belgesel hazırlıyoruz. İlk çekim haftamızda yaklaşık 40 kıymetli dostumla buluştuk. Hepsi şarkılarıma ve hayatıma tanıklık eden sözlerini bizimle paylaştı. Bazen duygulandık, bazen kahkahalar attık. Bu yolculukta yanımda olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Sevgiyle ve müzikle kalın."


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