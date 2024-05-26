Dolar
32.23
Euro
34.95
Altın
2,334.17
ETH/USDT
3,808.90
BTC/USDT
69,019.00
BIST 100
10,676.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'da ‘’Türkiye-Belçika İşgücü Anlaşması'nın 60. Yıl Dönümü Programı’’nda konuşuyor.
logo
Kültür

Scorpions, İstanbul'da ikinci kez hayranlarıyla buluştu

Dünyaca ünlü rock grubu Scorpions "Love at First Sting" albümlerinin 40. yılı dolayısıyla düzenledikleri turne kapsamında ikinci kez KüçükÇiftlik Park'ta konser verdi.

Ömer Mirza Şeker  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
Scorpions, İstanbul'da ikinci kez hayranlarıyla buluştu

İstanbul

Epifoni organizasyonu, Yüzdeyüz Müzik katkıları ve Star TV medya sponsorluğunda gerçekleştirilen program kapsamında 8 yıl aradan sonra 23 Mayıs'ta hayranlarıyla buluşan grup, ikinci kez sahneye çıktı.

Gördükleri ilgi karşısında çok mutlu olduklarını dile getiren ekip, "Coming Home" şarkısıyla başlayan konserde "Send Me An Angel", "Wind of Change", "Still Loving You"nun arasında bulunduğu eserlerini seslendirdi.

Öte yandan İstanbul'da iki konserde de 25 binden fazla müzikseverle buluşan grubun solisti Klaus Meine'ye konser sonrası doğum günü sürprizi yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Via Carpathia Otoyol Projesi'nde işbirliğine hazır
TCG Kınalıada'dan Bangkok'ta liman ziyareti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Öğrencilerin kampüslerde ortaya koyduğu tavır, umutları diri tutmamıza vesile oluyor
Mersin ve Adana için kuvvetli yağış uyarısı
Anadolu Gençlik Derneği üyeleri Gazze için İstanbul'da pedal çevirdi

Benzer haberler

Scorpions, İstanbul'da ikinci kez hayranlarıyla buluştu

Scorpions, İstanbul'da ikinci kez hayranlarıyla buluştu

İngiliz rock grubu Wishbone Ash, AKM'de konser verdi

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Wijnands, Türkiye ile birçok alanda iş yaptıklarını söyledi

Scorpions, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

Scorpions, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu
Paris'te Filistin'e destek amacıyla rap konseri düzenlendi

Paris'te Filistin'e destek amacıyla rap konseri düzenlendi
İngiliz heavy metal grubu Judas Priest, İstanbul'da konser verecek

İngiliz heavy metal grubu Judas Priest, İstanbul'da konser verecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet