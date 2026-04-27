Samsun'da "Transhüman-izm" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Sergide, teknolojinin kullanım amacının ve ideolojik gayelerin insanı vicdan ile merhamet gibi öz değerlerinden nasıl kopardığı eleştirel bir dille sorgulanıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Engin Güney'in 29 eserin yer aldığı sergi, 10 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan serginin açılışında konuşan Güney, günümüzdeki teknolojik dönüşümün paradoksal bir boyuta ulaştığına dikkati çekti. Güney, "Sergimde yeni teknolojilerin bilinçsiz kullanımına bağlı olumsuz etkileri değerlendirilmektedir. Günümüzde makine insansılaştırılırken insan makineleşmekte. İnsan özgü kutsi değerlerden yoksunlaştırılmaktadır. Sanal gerçekmiş gibi gösterilmekte, bununla birlikte gerçek olan da sanallaştırılmaktadır. Doğal olan tahrip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Güney, "transhümanizm" temasının merkezinde değişen insan, kültür ve yaşam biçiminin yer aldığını belirterek, bu değişimin ideolojik boyutuna vurgu yapmak amacıyla sergi başlığındaki "izm" eki bilinçli olarak ayırdığını dile getirdi.

Teknolojinin faydaları kadar bağımlılık yaratma ve çıkarlara hizmet etme riskine de değinen Güney, "Bağımlı olunduğunda ve çıkarların maskelendiği kurgular tercih edildiğinde ise dijital oyunların insan üzerindeki etkilerine günümüzde sıkça rastlanmaktadır. Aynı durum sosyal medya uygulamaları, yapay zeka veya sanal gerçeklik teknolojilerinin kullanım amaçları için de geçerlidir. Yeni teknolojilerin faydaları da bilinçsiz kullanıma bağlı olumsuz etkileri de saymakla bitmez." ifadelerine yer verdi.

Serginin iki bölümden oluştuğunu, ilk kısmında günümüzdeki "dijitopik" yaşam modeli eleştirilirken, ikinci bölümde sanatçının resimlerindeki doku ve renk uyumu üzerinden geleceğe dair bir yaşam önerisi sunulduğunu belirten Güney, şu ifadelere yer verdi:

"Dünya genelinde insan davranışlarına bakıldığında maalesef çamurlaşmakta olan bir resim görmekteyim. Bu resim ancak birlik olursak düzeltilebilir. Benim için önemli ve anlamlı olan bu birlikteliğe hoş geldiniz."

Transhüman-izm kişisel sergisine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Seylan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.