Şam'da savaş sonrası barışa duyulan özlem sergiyle sanatseverlere anlatılıyor
Suriye'nin başkenti Şam'da yerel Medad Görsel Sanatlar Derneğince açılan "Yol" sergisi, ülkede savaş sonrası barışa duyulan özlemi sanat yoluyla ifade ediyor.
İdlib
Şam'ın merkezinde 5 Nisan'da açılan ve 30 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergide, "hoşgörü" ve "bağışlama" temaları işleniyor.
Geleneksel galeri ortamlarının dışında inşaat halindeki bir mekanda düzenlenen sergi, savaş sonrası barışa duyulan özlemi sanat yoluyla ifade eden güçlü mesaj niteliği taşıyor.
Mekan seçimiyle sanatçılar, yeniden inşanın sadece yapılarla değil, insanla başlaması gerektiğini vurgulamak istiyor.
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Bazı eserlerin özel ışıklandırma ve karanlık ortam gerektirmesinden dolayı akşam saatlerinde düzenlenen sergi, 18 Nisan'a kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.
"Sanatın gücüne inanıyorum ve bu gücün meyvelerini gelecekte mutlaka göreceğiz"
Medad Görsel Sanatlar Derneğinden Mervan Teyyara, AA muhabirine, çağdaş sanat çalışmalarının bölgede az görüldüğünü, genç Suriyeli sanatçıların hem geleneksel değerlere bağlı hem de yenilikçi eserler ortaya koyduğunu söyledi.
Teyyara, sergi fikrinin 25 Aralık'ta şekillenmeye başladığını ve ilham kaynağının Kur'an'daki, "Ve kalplerini uzlaştırdı; şüphesiz O, Aziz'dir, Hakim'dir." ayeti olduğunu belirtti.
"Hoşgörü" kavramının genellikle din ve felsefe kitaplarında yer bulduğunu dile getiren Teyyara, serginin, genç sanatçılara bu kavrama kişisel yorum getirme fırsatı sunduğunu ifade etti.
Sanatın Suriye'nin yeniden inşasının, özellikle de insanın yeniden inşasının ön saflarında olması gerektiğini söyleyen Teyyara, şunları kaydetti:
"Bu uzun yolda sadece bir taş olabiliriz ama sanatın etkisi zamanla ortaya çıkar. Genç sanatçılar birbirlerini özgürce izleyip ilham alıyor. Medya da etkinliği güzel yansıttı. Sanatın gücüne inanıyorum ve bu gücün meyvelerini gelecekte mutlaka göreceğiz." diye konuştu.
Teyyara, serginin mesajını şu sözlerle özetledi:
"Bir sanat eseri şöyle diyor: 'Yazımı toprağa ekiyorum, korkmuyorum.' Bu çok güçlü bir mesaj. Şoför işini yapar, doktor hastasını iyileştirir, mühendis inşa eder, asker savunur, sanatçı ise hepsini bir arada yapar; aktarır, iyileştirir, besler, savunur, tüm bunları sanatla yapar."
"Sanat, geleceğe dair umut sunuyor"
Sergiyi çocuklarıyla ziyaret eden eğitimci Zeyneb Biyyaa da sanat ortamının kendisine umut verdiğini söyledi.
Beyyaa, "Bugün buraya sanatın atmosferini yaşamak, eserleri ve sanatçıları görmek için geldim. Gerçekten çok etkileyici işler var. Bazı eserler doğrudan hoşgörüyü teşvik ediyor. Sanat, geleceğe dair umut sunuyor. Genç sanatçılar bizim için umut ışığısınız." dedi.
Toplumda sanata eskiden yeterince değer verilmediğini ancak artık bu algının değişmeye başladığını vurgulayan Beyyaa, "Sanat artık daha görünür oldu. Bu sergide bunu net şekilde gördük." ifadesini kullandı.
Savaşın izlerinin hala taze olduğunu hatırlatan Beyyaa, sanatın bu izleri silmede önemli rol üstlenebileceğini belirtti.
Beyyaa, "Kötü günleri geride bırakmalıyız. Gördüğüm bir eserde siyah ve beyaz iki figür vardı. Siyah kötülüğü, beyaz iyiliği temsil ediyordu. Dedim ki, 'Siyahı unutalım, beyazda kalalım.'" diye konuştu.
Sanatın hoşgörü mesajını güçlü şekilde taşıyabildiğini dile getiren Beyyaa, "Sanatçılar bu mesajı çok net şekilde aktarabiliyor. Biz de bu mesajın topluma ulaşmasına destek olmalıyız çünkü bugün en çok ihtiyacımız olan şey hoşgörü." dedi.
"Sanat sadece estetik değil, aynı zamanda yeniden inşanın bir parçası"
Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu sanatçı Delaa Lembo da "Birikim" başlıklı eseriyle katıldığı sergide, çalışmasını şöyle anlattı:
"Her zaman birilerine bir şeyler vermeye çalışan kişiler ise mum gibi yanıyor; aşk, o mumun alevi. Alev mumu eritiyor ama karşılığında yeni yol, temiz ve saf gelecek yaratıyor. Mum bitse de geride etkisi kalıyor. Böylece sanatçının rolü, umudu ve yeniden doğuşu simgeliyor."
Eserini dört farklı tablo üzerinden kurgulayan Lambo, her birinin insan hayatındaki farklı evreyi yansıttığını kaydetti.
Ziyaretçilerin her tabloda kendilerinden bir parça bulduğunu ve duygusal bağ kurduğunu dile getiren Lambo, "Sanat sadece estetik değil, aynı zamanda yeniden inşanın bir parçasıdır. Ülkemizin bugün hem insanı hem de toplumu yeniden inşa etmeye ihtiyacı var. Sanat, bu sürecin öncüsüdür." ifadelerini kullandı.
Sanatın nefret söylemine karşı güçlü araç olduğunu savunan Lambo, "Sanat, insanları bir araya getirmenin, duygularını ifade etmenin ve toplumsal diyaloğu geliştirmenin en etkili yollarından biridir." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.