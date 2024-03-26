Dolar
32.20
Euro
34.97
Altın
2,183.55
ETH/USDT
3,627.00
BTC/USDT
70,900.00
BIST 100
8,844.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor
logo
Kültür

"Şakşakçılar", 2 Nisan'da ENKA Oditoryumu'nda sahnelenecek

Çağlar Çorumlu'nun yönetip başrolünü üstlendiği "Şakşakçılar" tiyatro oyunu, 2 Nisan'da ENKA Oditoryumu'nda izleyiciyle buluşacak.

Fatih Türkyılmaz  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
"Şakşakçılar", 2 Nisan'da ENKA Oditoryumu'nda sahnelenecek

İstanbul

ENKA Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Fransız yazar Fred Radix'in kaleme aldığı, TiyatrOPS tarafından sahnelenen oyunda Çorumlu'nun yanı sıra Erkan Baylav ve Albina Özden rol alıyor.

Eser, Paris tiyatrolarının, seyirci arasına karışarak doğru zamanda onları alkışlatmakla görevli şakşakçılar sayesinde başarı kazandığı 1895 yılında geçiyor.

Oyunda, ünlü şakşakçı şefinin büyük bir müzikalin prömiyerine saatler kala ekibi tarafından terkedilmesinin ardından, yardımcısı tarafından bulunan acemi şakşakçılarla içine düştüğü komik haller ele alınıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, rakibi Aras'a yanıt verdi
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü soruşturmasında Hava Radar Mevzi Komutanlığında keşif yapıldı
Dışişleri: Yaşanan hadiseler PKK'nın Batı Avrupa’da toplumsal barışı tehdit ettiğini bir kez daha gösterdi
Adalet Bakanı Tunç: İsrail'e devlet demek mümkün değil
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Benzer haberler

"Şakşakçılar", 2 Nisan'da ENKA Oditoryumu'nda sahnelenecek

"Şakşakçılar", 2 Nisan'da ENKA Oditoryumu'nda sahnelenecek

Resim çalışmalarını fakültenin maskotu kedi ve köpekler eşliğinde yapıyorlar

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet