Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, İstanbul'daki programda anıldı
Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) bünyesinde faaliyet gösteren Yenidoğu Okulları'nda düzenlenen programla anıldı.
İstanbul
Yenidoğu Okullarının Başakşehir'deki kampüsünde düzenlenen anma programında, Zengin'in hayatını anlatan kısa belgesel gösterimi yapıldı, 2. sınıf öğrencileri şiirlerini okudu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları da "Mevlana İdris'ten Masallar" adlı tiyatro oyununu sahneledi.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, programda yaptığı konuşmada, Mevlana İdris'in tohum saçtığını, bunun Türkiye'nin ve dünyanın onlarca ülkesinde karşılık bulduğunu söyledi.
Yentür, "Bizim inancımızda sadaka-i cariye çok önemlidir. İnsan öldükten sonra bıraktığı eserle, insanlığı hayra ve güzelliğe davet etmesi açısından son derece önemli. Bugün binlerce çocuğun gönlünde yer açan kitaplarıyla, öğretmenlere ilham veren ruhuyla Mevlana İdris ağabeyi saygıyla, rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Mevlana İdris ile üniversite öğrenciliği sırasında tanışma fırsatı bulduğunu anlatan Yentür, "İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin bir geleneği vardı. Edebiyat bülteninin şiir geceleri ve o şiir gecelerinin de hep konuğu olmuştur Mevlana İdris. 28 Şubat süreci ve çeşitli nedenlerden sonra 20 yıllık gelenekte şiir gecesine ara verildi. Allah nasip etti. İnşallah bu sene 9 Mayıs'ta o emaneti alıp İstanbul Edebiyat şiir gecesini tekrardan Fatih'te ayağa kaldırıyoruz." diye konuştu.
Yentür, okumanın ve kitabın önemine işaret ederek, şunları dile getirdi:
"Mevlana İdris'in emanetini devam ettirmek adına biz de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilkokullarda ve ortaokullarda Geleceğin Yazarları projesini başlattık. Birçok okuma etkinlikleriyle ilgili ciddi aşama kaydettik. Bundan sonra diyoruz ki çocuklarımız kalemlerini eline alsınlar. Kağıtla, yazıyla buluşsunlar. Duygularını, düşüncelerini, hayallerini, günlüklerini yazıyla buluştursunlar. Biz de onları kitap olarak basıyoruz. Mayıs ayında da çocuklarımıza imza günü düzenliyoruz. 'Geleceğin yazarları.' diyoruz ve çocuklarımız kitaplarını imzalıyorlar. Annelerine, babalarına, öğretmenlerine teslim ediyorlar. Bütün uzun yürüyüşler ilk adımla başlar."
YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay da şair ve yazar Mevlana İdris'in dervişane tutumuyla kendilerine örnek olduğunu söyledi.
Mevlana İdris'in eğitimcilere çok önemli miras bıraktığını vurgulayan Oktay, "Bu mirası, yazdığı kitaplarla bugün dünyanın birçok ülkesinde de Arapça'ya, Arnavutça'ya, İngilizce'ye çevrilmiş olarak, çocukların hayallerine sınır koyulmayacağını, onların hayallerine sınır çizilmeyeceğini gösteren tutumuyla, sözleriyle, naif ve ince diliyle, onlara ulaştırmayı başardı." şeklinde konuştu.
Hayati Oktay, kendilerine düşen görevin bunu daha çok öğrenciye ve kitleye duyurmak olduğunu sözlerine ekledi.
Anma programına, Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Mevlana İdris'in kardeşi Salih Zengin, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile çok sayıda davetli katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.