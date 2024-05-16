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Kültür

"Rus Müzik Müzesi" Ankara'da açıldı

"Rus Müzik Müzesi", başkent Ankara'da bulunan Türk-Rus Dostluk Evi'nde açıldı.

Gökhan Çeliker  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
"Rus Müzik Müzesi" Ankara'da açıldı Fotoğraf: Gökhan Çeliker/AA

Ankara

Aliona Palazhcenko'nun girişimiyle oluşturulan Rus Müzik Müzesi'nin açılışına Belarus'un Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Sergey Koritskiy, Rusya Kültür ve Bilim Merkezi (Rus Evi) Başkanı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko, Türk yetkililer ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Büyükelçi Rybak, burada yaptığı konuşmada, sanatın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Müzenin tasarlayıcısı Palazhcenko da "Müziği seviyorum ve Türklerin de müziği sevdiğini biliyorum. Müzik aracılığıyla Rusya ve Türkiye halklarını birbirine daha da yakınlaştırmak istiyorum." dedi.

Müsteşar Koritskiy ise "Türklerin müziğin ne kadar sevdiğini, ona ne kadar yakın olduklarını, burada Rus müziğini ne kadar sevdiklerini biliyoruz." diye konuştu.

Müzede Rus müziği hakkındaki çok sayıda eser ve eşya sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

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