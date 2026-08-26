Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz "Gazze'de, gıda ve temiz suya erişim çok zor. Ateşkes sonrasında Gazze'ye günlük 600 tır insani yardım girişi sözü verilmişti fakat yaklaşık 100 tır civarında giriş yapılabiliyor." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay: Gazze'ye günlük 600 tır insani yardım girişi sözü verilmişti fakat 100 tır giriş yapılabiliyor Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz "Gazze'de, gıda ve temiz suya erişim çok zor. Ateşkes sonrasında Gazze'ye günlük 600 tır insani yardım girişi sözü verilmişti fakat yaklaşık 100 tır civarında giriş yapılabiliyor." ifadelerini kullandı.

Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Gazze'de devam eden insani krizin etkilerinin azaltılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Gazze'de aşevi hizmeti ve temiz su dağıtımının yanı sıra sağlık hizmetlerine destek veren Kızılay, bölgeye yönelik insani yardım malzemelerinin bir bölümünü İyilik Gemileri ile Mısır'ın El-Ariş Limanı üzerinden sevk ediyor. Yardım malzemeleri, El-Ariş'teki depolara indirildikten sonra tırlara yüklenerek sınır kapılarına doğru yola çıkıyor.

Bu kapsamda, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, insani yardım malzemelerinin Gazze'ye girişini takip etmek ve bölgedeki ihtiyaçları yerinde belirlemek üzere önce Mısır'ın El-Ariş Limanı'nı ve Kızılay depolarını ziyaret etti.

"Gazze'yi unutmayalım, unutturmayalım"

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi ve beraberindeki heyetle Refah Sınır Kapısı'na hareket eden Yılmaz, burada açıklamalarda bulundu.

Türk Kızılay olarak yardımların girişini takip etmek ve yereldeki ihtiyaçlara yönelik projeleri görüşmek üzere Mısır'da bulunduklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi insani yardıma erişimi sağlamak uluslararası insancıl hukuk gereği bir yükümlülük. Ancak ne yazık ki Gazze'de açlık bir cezalandırma yöntemi olarak kullanılmaya devam ediyor. Gıda ve temiz suya erişim çok zor, hijyen koşulları oldukça kötü. Ateşkes sonrasında Gazze'ye günlük 600 tır insani yardım girişi sözü verilmişti fakat yaklaşık 100 tır civarında giriş yapılabiliyor. İyilik Gemilerimizle bölgeye sevkini sağladığımız 160 tır yardım malzememiz hala içeri girmeyi bekliyor."

Yılmaz, Gazze'deki delegasyon ve ekipler aracılığıyla yardımları yerelden temin yoluyla sürdürdüklerini dile getirerek, "Aşevimiz günlük 30 bin kişilik yemek, ekiplerimiz 100 ton temiz su dağıtıyor. Psikososyal destek sağlıyor, uzuv kaybı yaşayanlar için protez projesi yürütüyoruz. Dünya genelinde Gazze'ye en çok yardım yapan ülkeyiz ama yardımlar ihtiyacın altında. Bu yüzden Gazze'yi unutmayalım, unutturmayalım." dedi.

Öte yandan, Yılmaz, Mısır temasları kapsamında, Kahire'deki Filistin Kızılayı Hastanesi ile El Nas Hastanesinde tedavi gören Gazzeli hastaları ziyaret etti.

Yılmaz, burada yaptığı açıklamada ise Filistin Kızılayı Hastanesinde tedavi gören hastalar için yaklaşık 3,2 milyon lira bütçeli yeni bir hasta destek programı başlatılacağını duyurdu.