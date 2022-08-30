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Kültür

Rize'de tahta arabalar 'Laz Ralli'de yarıştı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyünde tahta arabalarla gerçekleştirilen "Laz Ralli", renkli görüntülere sahne oldu.

Fikret Delal   | 30.08.2022
Rize'de tahta arabalar 'Laz Ralli'de yarıştı Fotoğraf: Fikret Delal - AA

Rize

Mekaleskirit Köyleri Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen etkinlik, Kovid-19 salgınının ardından iki yıl sonra yeniden gerçekleştirildi.

Yarış öncesinde tahta arabaların parkura uygun olup olmadığı tek tek kontrol edildi.

Yarışlara, gençler, yaşlılar ve çocuklar kategorilerinde 37 kişi katıldı. Yaşlılar ve çocuklar 200 metre, gençler ise 1 kilometrelik parkurda yarıştı.

Etkinlikte, kaza yaşanmaması için güvenlik önlemleri alındı. Yarış pistinin tehlikeli bölümlerine saman balyaları konuldu.

Yarışmacıların zor anlar yaşadığı etkinlikte, ufak çaplı kazalar meydana gelirken bazı yarışmacılar ise araçlarını itekleyerek parkuru tamamladı.

Öte yandan, yöresel kıyafetler giydirilen çocuklar arasında güzellik yarışması yapıldı.

Mıhlama yarışmasında ise 9 yarışmacı, 7 dakikada en güzel mıhlamayı yapmak için yarıştı. Yarışmada Emine Çiçil, birinci oldu.

Çiçil, ilk defa mıhlama yapıyormuş gibi çok heyecanlandığını belirterek, "Biraz daha zaman olsaydı daha güzel yapardım. Birinci olduğum için mutlu oldum." dedi.

Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

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