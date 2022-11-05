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Kültür

Rhythm of the Dance, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu

İrlanda'dan ünü dünyaya yayılan "Rhythm of the Dance" gösterisi, TİM Show Center'da sahnelendi.

Fatih Türkyılmaz   | 05.11.2022
Rhythm of the Dance, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu Fotoğraf: Fatih Türkyılmaz/AA

İstanbul

AA Events organizasyonuyla Türkiye'ye gelen topluluk, özgün kelt ezgileri, ünlü İrlanda step dansı ve canlı müzik gösterisinden oluşan performansıyla beğeni topladı.

İlk kez 1998'de sahnelenen gösterinin ünü, 3 haftalık ABD turnesinden sonra dünyaya yayıldı.

Bugüne kadar 7 milyon seyirciye ulaşan ve 50 ülke gezen Rhythm of the Dance gösterisi, tamamen canlı müzik eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Topluluk, Türkiye turnesi kapsamında bu akşam da ATO Congresium Ankara'da sahneye çıkacak.

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