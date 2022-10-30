Dolar
18.59
Euro
18.53
Altın
1,644.71
ETH/USDT
1,618.40
BTC/USDT
20,796.00
BIST 100
3,878.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Genel İstişare Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Kültür

Rhythm of the Dance topluluğu Türkiye'de sanatseverlerle buluşacak

İrlandalı dans topluluklarının en iyileri arasında gösterilen Rhythm of the Dance, kasımda Türkiye turnesine çıkacak.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 30.10.2022
Rhythm of the Dance topluluğu Türkiye'de sanatseverlerle buluşacak

İstanbul

Özgün kelt ezgileri, ünlü İrlanda step dansı, canlı müzik ve solistlerle birlikte izleyicilerle buluşacak topluluk, AA Events'in organizasyonuyla 4 Kasım'da TİM Show Center'da, 5 Kasım'da Congresium Ankara'da sahne alacak.

Rhythm Of The Dance ilk kez 1998'de sahnelendi ve 3 haftalık bir ABD turnesinden sonra ünü dünyaya yayıldı.

Bugüne kadar 7 milyon seyirciyle buluşan ve 50 ülke gezen Rhythm of the Dance, tamamen canlı müzikle gösteri yapıyor.



​​​​​​​


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Günlük 200 bin aracın geçtiği Boğaz'ın incisi 49 yaşında
Türkiye'den Güney Kore'deki izdihamda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
İzmir depreminde yıkılan binaların sorumluları cezasız kalmadı
Kızılay Haftası'nda 1,5 asırlık "iyilik hareketi" genç nesillere anlatılacak
İstanbul Havalimanı'nı 4 yılda 160 milyondan fazla yolcu kullandı

Benzer haberler

Rhythm of the Dance topluluğu Türkiye'de sanatseverlerle buluşacak

Rhythm of the Dance topluluğu Türkiye'de sanatseverlerle buluşacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet