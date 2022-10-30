Rhythm of the Dance topluluğu Türkiye'de sanatseverlerle buluşacak
İrlandalı dans topluluklarının en iyileri arasında gösterilen Rhythm of the Dance, kasımda Türkiye turnesine çıkacak.
İstanbul
Özgün kelt ezgileri, ünlü İrlanda step dansı, canlı müzik ve solistlerle birlikte izleyicilerle buluşacak topluluk, AA Events'in organizasyonuyla 4 Kasım'da TİM Show Center'da, 5 Kasım'da Congresium Ankara'da sahne alacak.
Rhythm Of The Dance ilk kez 1998'de sahnelendi ve 3 haftalık bir ABD turnesinden sonra ünü dünyaya yayıldı.
Bugüne kadar 7 milyon seyirciyle buluşan ve 50 ülke gezen Rhythm of the Dance, tamamen canlı müzikle gösteri yapıyor.
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