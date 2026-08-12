Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen Rami Çocuk ve Sanat Bienali'nin ikincisi, Anadolu'daki çocuklar ve ailelerle buluşturulacak.

Rami'de başlayan yolculuk Anadolu'ya uzanacak Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen Rami Çocuk ve Sanat Bienali'nin ikincisi, Anadolu'daki çocuklar ve ailelerle buluşturulacak.

Rami Kütüphanesi'nden yapılan açıklamaya göre, bienalin ilki 98 günde 650 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen bienalin icra kurulu başkanı ve ÇOKGENÇ Yönetim Kurulu Başkanı Melike Günyüz, resimli çocuk kitaplarının farklı sanat disiplinlerine ilham verebilecek güçlü bir potansiyel taşıdığını aktardı.

İkinci bienalin iki yıl sonra düzenleneceğini vurgulayan Günyüz, bu süre içinde "kapsül bienaller" ile etkinliğin Anadolu'daki çocuklar ve ailelerle buluşturulmasının planlandığını kaydetti.

"Rami'de adeta çocuk kitaplarından yeni bir şehir kurduk"

Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, bienalin kütüphanenin yaşayan bir kültür merkezi olma vizyonunun önemli örneklerinden biri haline geldiğini belirtti.

Çelik, "Rami'de adeta çocuk kitaplarından yeni bir şehir kurduk. Bahçeden koridorlara, sergi alanlarından okuma bölümlerine kadar çocukların merak ettiği, keşfettiği ve aileleriyle birlikte vakit geçirdiği bir atmosfer oluştu. Yoğun ilgi nedeniyle süresini uzattığımız bienalin 650 bin ziyaretçiye ulaşması, Rami'nin yalnızca kitap okunan bir kütüphane değil, kültür ve sanat etrafında buluşulan büyük bir yaşam alanı olduğunu bir kez daha gösterdi." ifadelerine yer verdi.

"Çocuklar sayfanın içine girdi, karakterlerin yanında yürüdü"

Bienalin küratörü Ayşe Kalyoncu Cumur da amaçlarının resimli çocuk kitaplarının anlam dünyasını fiziksel mekana taşımak olduğunu ifade etti.

Cumur, "Bir çocuğun elinde tuttuğu kitabın sayfasındaki küçücük bir çizginin birkaç metre büyüyerek karşısına çıkmasını hayal ettik. Çocuklar bu kez kitabın sayfasına yalnızca bakmadı, o sayfanın içine girdi, karakterlerin yanında yürüdü, hikayelere dokundu." görüşlerine yer verdi.

Danışma Kurulu Başkanı Şeyma Asker de bienalin çocuklarla aileleri aynı kültür-sanat deneyiminde buluşturduğuna işaret etti.

100 resimli çocuk kitabından ilham alınarak hazırlandı

"Resimli Çocuk Kitapları" teması ve "Renkliyse Gerçektir" mottosuyla düzenlenen bienal, yaklaşık 100 resimli çocuk kitabından ilham alınarak hazırlandı. Bienalde, kitaplardaki çizimler, karakterler ve hikayeler üç boyutlu sanat alanlarına dönüştürüldü.

Bienalde 25 enstalasyon, 14 sergi ve 7 dijital deneyim alanı ziyaretçilerle buluşurken, 500'ü aşkın atölye, söyleşi, panel, yazar-çizer buluşması, tiyatro ve sinema gösterimi gerçekleştirildi.

Etkinlikte çocukların yanı sıra aileler, eğitimciler, yayıncılar, yazarlar, çizerler ve sanatseverler de yer aldı.

Etkinlik kapsamında Uluslararası Çocuk Kitapları Kurulu (IBBY) Yürütücü Direktörü Carolina Ballester, Hans Christian Andersen Ödülleri Jüri Başkanı Shereen Kreidieh, Bratislava İllüstrasyon Bienali Direktörü Petra Flach ile Hans Christian Andersen Ödüllü Brezilyalı yazar ve çizer Roger Mello'nun da aralarında bulunduğu uluslararası konuklar İstanbul’da ağırlandı.

Rami Çocuk ve Sanat Bienali, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde ve Halkbank ana sponsorluğunda gerçekleştirilmişti.

