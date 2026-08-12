Kerkük'teki Selçuklu mirası Gök Kümbet bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

[1/15] Irak'ın Kerkük kentinde halk, tarihi Kerkük Kalesi'nde 1361 yılında inşa edilen ve doğal olayların yanı sıra ihmal ve bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Selçuklu mirası Gök Kümbet'in restore edilmesini istiyor.

[2/15] Milattan önce 884 yılında inşa edilen ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Kerkük Kalesi'nde bulunan Gök Kümbet, Selçuklu hanedanından Buğday Hatun adına inşa edildi. Gök Kümbet, özellikle yeşil pişmiş toprak süslemeleriyle dikkati çekiyor.

[3/15] Irak'ın Kerkük kentinde halk, tarihi Kerkük Kalesi'nde 1361 yılında inşa edilen ve doğal olayların yanı sıra ihmal ve bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Selçuklu mirası Gök Kümbet'in restore edilmesini istiyor. Milattan önce 884 yılında inşa edilen ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Kerkük Kalesi'nde bulunan Gök Kümbet, Selçuklu hanedanından Buğday Hatun adına inşa edildi. Gök Kümbet, özellikle yeşil pişmiş toprak süslemeleriyle dikkati çekiyor.

[4/15] Irak'ın Kerkük kentinde halk, tarihi Kerkük Kalesi'nde 1361 yılında inşa edilen ve doğal olayların yanı sıra ihmal ve bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Selçuklu mirası Gök Kümbet'in restore edilmesini istiyor. Milattan önce 884 yılında inşa edilen ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Kerkük Kalesi'nde bulunan Gök Kümbet, Selçuklu hanedanından Buğday Hatun adına inşa edildi. Gök Kümbet, özellikle yeşil pişmiş toprak süslemeleriyle dikkati çekiyor.

[5/15] Irak'ın Kerkük kentinde halk, tarihi Kerkük Kalesi'nde 1361 yılında inşa edilen ve doğal olayların yanı sıra ihmal ve bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Selçuklu mirası Gök Kümbet'in restore edilmesini istiyor. Milattan önce 884 yılında inşa edilen ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Kerkük Kalesi'nde bulunan Gök Kümbet, Selçuklu hanedanından Buğday Hatun adına inşa edildi. Gök Kümbet, özellikle yeşil pişmiş toprak süslemeleriyle dikkati çekiyor.

[6/15] Irak'ın Kerkük kentinde halk, tarihi Kerkük Kalesi'nde 1361 yılında inşa edilen ve doğal olayların yanı sıra ihmal ve bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Selçuklu mirası Gök Kümbet'in restore edilmesini istiyor. Milattan önce 884 yılında inşa edilen ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Kerkük Kalesi'nde bulunan Gök Kümbet, Selçuklu hanedanından Buğday Hatun adına inşa edildi. Gök Kümbet, özellikle yeşil pişmiş toprak süslemeleriyle dikkati çekiyor.

[7/15] Irak'ın Kerkük kentinde halk, tarihi Kerkük Kalesi'nde 1361 yılında inşa edilen ve doğal olayların yanı sıra ihmal ve bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Selçuklu mirası Gök Kümbet'in restore edilmesini istiyor. Milattan önce 884 yılında inşa edilen ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Kerkük Kalesi'nde bulunan Gök Kümbet, Selçuklu hanedanından Buğday Hatun adına inşa edildi. Gök Kümbet, özellikle yeşil pişmiş toprak süslemeleriyle dikkati çekiyor.

[8/15] Irak'ın Kerkük kentinde halk, tarihi Kerkük Kalesi'nde 1361 yılında inşa edilen ve doğal olayların yanı sıra ihmal ve bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Selçuklu mirası Gök Kümbet'in restore edilmesini istiyor. Milattan önce 884 yılında inşa edilen ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Kerkük Kalesi'nde bulunan Gök Kümbet, Selçuklu hanedanından Buğday Hatun adına inşa edildi. Gök Kümbet, özellikle yeşil pişmiş toprak süslemeleriyle dikkati çekiyor.

[9/15] Irak'ın Kerkük kentinde halk, tarihi Kerkük Kalesi'nde 1361 yılında inşa edilen ve doğal olayların yanı sıra ihmal ve bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Selçuklu mirası Gök Kümbet'in restore edilmesini istiyor. Milattan önce 884 yılında inşa edilen ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Kerkük Kalesi'nde bulunan Gök Kümbet, Selçuklu hanedanından Buğday Hatun adına inşa edildi. Gök Kümbet, özellikle yeşil pişmiş toprak süslemeleriyle dikkati çekiyor.

[10/15] Irak'ın Kerkük kentinde halk, tarihi Kerkük Kalesi'nde 1361 yılında inşa edilen ve doğal olayların yanı sıra ihmal ve bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Selçuklu mirası Gök Kümbet'in restore edilmesini istiyor. Milattan önce 884 yılında inşa edilen ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Kerkük Kalesi'nde bulunan Gök Kümbet, Selçuklu hanedanından Buğday Hatun adına inşa edildi. Gök Kümbet, özellikle yeşil pişmiş toprak süslemeleriyle dikkati çekiyor.

[11/15] Irak'ın Kerkük kentinde halk, tarihi Kerkük Kalesi'nde 1361 yılında inşa edilen ve doğal olayların yanı sıra ihmal ve bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Selçuklu mirası Gök Kümbet'in restore edilmesini istiyor. Milattan önce 884 yılında inşa edilen ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Kerkük Kalesi'nde bulunan Gök Kümbet, Selçuklu hanedanından Buğday Hatun adına inşa edildi. Gök Kümbet, özellikle yeşil pişmiş toprak süslemeleriyle dikkati çekiyor.

[12/15] Irak'ın Kerkük kentinde halk, tarihi Kerkük Kalesi'nde 1361 yılında inşa edilen ve doğal olayların yanı sıra ihmal ve bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Selçuklu mirası Gök Kümbet'in restore edilmesini istiyor. Milattan önce 884 yılında inşa edilen ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Kerkük Kalesi'nde bulunan Gök Kümbet, Selçuklu hanedanından Buğday Hatun adına inşa edildi. Gök Kümbet, özellikle yeşil pişmiş toprak süslemeleriyle dikkati çekiyor.

[13/15] Irak'ın Kerkük kentinde halk, tarihi Kerkük Kalesi'nde 1361 yılında inşa edilen ve doğal olayların yanı sıra ihmal ve bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Selçuklu mirası Gök Kümbet'in restore edilmesini istiyor. Milattan önce 884 yılında inşa edilen ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Kerkük Kalesi'nde bulunan Gök Kümbet, Selçuklu hanedanından Buğday Hatun adına inşa edildi. Gök Kümbet, özellikle yeşil pişmiş toprak süslemeleriyle dikkati çekiyor.

[14/15] Irak'ın Kerkük kentinde halk, tarihi Kerkük Kalesi'nde 1361 yılında inşa edilen ve doğal olayların yanı sıra ihmal ve bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Selçuklu mirası Gök Kümbet'in restore edilmesini istiyor. Milattan önce 884 yılında inşa edilen ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Kerkük Kalesi'nde bulunan Gök Kümbet, Selçuklu hanedanından Buğday Hatun adına inşa edildi. Gök Kümbet, özellikle yeşil pişmiş toprak süslemeleriyle dikkati çekiyor.

[15/15] Irak'ın Kerkük kentinde halk, tarihi Kerkük Kalesi'nde 1361 yılında inşa edilen ve doğal olayların yanı sıra ihmal ve bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Selçuklu mirası Gök Kümbet'in restore edilmesini istiyor. Milattan önce 884 yılında inşa edilen ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Kerkük Kalesi'nde bulunan Gök Kümbet, Selçuklu hanedanından Buğday Hatun adına inşa edildi. Gök Kümbet, özellikle yeşil pişmiş toprak süslemeleriyle dikkati çekiyor.