Rami Kütüphanesi'nde çocuklar için felsefe zirvesi düzenlenecek
Çocuklar İçin Felsefe Enstitüsü iş birliğiyle Rami Kütüphanesi'nde "21. Yüzyılda Çocuklar İçin Felsefe Yöntemi ile Özgürlüğün Aile ve Çocuk Açısından Yeniden Düşünülmesi" başlıklı zirve düzenlenecek.
İstanbul
Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, eğitimde ve toplumsal gelişimde çocuklar için felsefenin önemine dikkati çekmeyi amaçlayan zirve, 8 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
Zirvede 21. yüzyılda aile, çocuk ve özgürlük ilişkisi, farklı bakış açılarıyla tartışmaya açılarak, yeni yaklaşımlar üzerinde durulacak.
Doç. Dr. Yaylagül Ceran Karataş'ın tema ve konuşmacı tavsiyeleri üzerine hazırlanan zirve, panel oturumları ve eş zamanlı atölyelerle gün boyu devam edecek.
Zirvede ilk oturumda Karataş'ın moderatörlüğünde "Özgürlükle Kekremsi İlişkilerimiz" konusu irdelenirken, ikinci oturumda "Çocuklar İçin Felsefe: Disiplinlerarası Çalışmalar" konusu işlenecek.
Üçüncü oturumda çocuklar için felsefe yöntemi, okullar, kütüphaneler ve yaratıcı düşünme bağlamında ele alınacak. Dördüncü oturumda ise çocuklar için felsefe yöntemindeki örnek uyarıcılar konuşulacak.