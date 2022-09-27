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Felsefeci Doğan Özlem 78 yaşında hayatını kaybetti

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Hizmet Ödülü sahibi felsefeci Prof. Doğan Özlem 78 yaşında hayatını kaybetti.

Salih Şeref   | 27.09.2022
Felsefeci Doğan Özlem 78 yaşında hayatını kaybetti

İstanbul

Özlem'in vefatını, Mimar Sinan Üniversitesi (MSGSÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaan Harun Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ökten, paylaşımında, "Prof. Dr. Doğan Özlem vefat etmiş maalesef. Felsefe literatürümüze çok büyük katkılarda bulunmuştu. Allah rahmet eylesin." ifadesine yer verdi.

Modern Alman felsefesi başta olmak üzere felsefe disiplinleriyle ilgili yaptığı çalışmalarla bilinen Özlem, kitap ve makaleleriyle de tanınıyordu.

Doğan Özlem kimdir?

İzmir'de 1944'te dünyaya gelen Özlem, İzmir Atatürk Lisesinde başladığı lise öğrenimini tamamlayamadan kunduracı kalfası ve tezgahtar olarak çalıştı.

Liseyi vatani görevi sırasında dışarıdan sınavlara girerek bitiren Doğan Özlem, yine askerliği esnasında üniversite giriş sınavını kazanarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde yükseköğrenime başladı.

"Max Weber'de Bilim ve Sosyoloji" doktora tezini 1979'da tamamlayan Özlem, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde asistan olarak göreve başladı.

Özlem 1988'de doçent, 1993'te profesör oldu. Adına 2004'te "Anlama ve Yorum: Doğan Özlem Armağan Kitabı" hazırlanan Doğan Özlem, 2005'te ise TÜBA Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

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