Dolar
34.29
Euro
37.53
Altın
2,657.15
ETH/USDT
2,466.70
BTC/USDT
62,831.00
BIST 100
8,876.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Rami Kütüphanesi'nde "Astronomi Şenliği" düzenlendi

Türk astronomi bilginleri Ali Kuşçu ve Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına Rami Kütüphanesi'nde, "Rami Astronomi Şenliği: Yeryüzünden Gökyüzüne İstanbul" etkinliği düzenlendi.

Aişe Hümeyra Akgün  | 13.10.2024 - Güncelleme : 13.10.2024
Rami Kütüphanesi'nde "Astronomi Şenliği" düzenlendi Fotoğraf: Adem Kutucu - AA

İstanbul

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen şenlik, bilim ve astronomi meraklılarını bir araya getirdi.

Şenlikte katılımcılar, gökyüzü ve uzaya dair merak uyandıran 50'ye yakın etkinliğe katıldı. Ayrıca çocuklara yönelik atölyeler, seminerler ve film gösterimleri yapıldı.

Rami Kütüphanesi'ndeki diğer programlara "ramikutuphanesi.gov.tr" adresinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları 16'ncı gününde
Gümrük Muhafaza ekipleri düzenledikleri operasyonlarla kaçakçılara göz açtırmadı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ulusal Eylem Planları İzleme Platformu'nu hizmete açtı
Türkiye ve dünya gündemi
Karaman'da işçi servisinin devrildiği kazada 2 kişi öldü 13 kişi yaralandı

Benzer haberler

"Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı"nda Mevlana İdris konuşuldu

"Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı"nda Mevlana İdris konuşuldu

Rami Kütüphanesi'nde "Astronomi Şenliği" düzenlendi

Rami Kütüphanesinde yarın "Astronomi Şenliği" düzenlenecek

Bakan Ersoy: Nice alimler bilgilerini bu eserlerin sayfalarına emanet etmiş, paha biçilmez bir miras bu

Bakan Ersoy: Nice alimler bilgilerini bu eserlerin sayfalarına emanet etmiş, paha biçilmez bir miras bu
Yahya Kemal Beyatlı'nın elçilik yıllarına ait fotoğraf ve belgeler sanatseverlerle buluştu

Yahya Kemal Beyatlı'nın elçilik yıllarına ait fotoğraf ve belgeler sanatseverlerle buluştu
"Zevk-i Selim Hatt-ı Halim" sergisi Rami Kütüphanesi'nde açıldı

"Zevk-i Selim Hatt-ı Halim" sergisi Rami Kütüphanesi'nde açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet