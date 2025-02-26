Ramazan ayına özel içerikler TRT 1'de izleyiciyle buluşacak
Ramazan ayı boyunca, "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması", "Ramazan Sevinci" ve "Sahur Bereketi" programları her gün TRT 1 ekranlarında seyircilerle buluşacak.
İstanbul
TRT'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın sunuculuğunu Bekir Köse üstlenirken, Dr. Mehmet Ali Sarı, Osman Egin, hafız Osman Şahin ve Halil Necipoğlu yarışmanın jürisinde görev alacak.
Yeni yarışmacılar ve yeni dekoruyla ekranlara gelecek yarışma programı, 28 Şubat Cuma gününden itibaren ramazan ayı boyunca her gün saat 23.45'te yayınlanacak.
"Ramazan Sevinci ve Sahur Bereketi programları
"Sahur Bereketi" programıyla her gece canlı yayında izleyicileriyle buluşacak Orhan Karaağaç, şiirlerle, hikayelerle ve alanında uzman konuklarla evlere misafir olacak.
"Ramazan Sevinci" programıyla yıllardır TRT 1 ekranlarında iftar programlarını sunan Bekir Develi, bu yıl da mübarek ayın coşkusunu izleyicilerle buluşturacak.
Akademisyen, yazar ve sanatçıların konuk olacağı yayınlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet Camisi'nin gölgesinde yapılacak.
Birçok konuyu alanında uzman konukların anlatımıyla ekranlara yansıtacak iftar saatlerinin vazgeçilmez programı Ramazan Sevinci, ramazan ayı boyunca TRT 1 ekranlarında olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.