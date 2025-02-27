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Kültür

Buika ve Kibariye birlikte konser verdi

İspanyol müziğinin Grammy ödüllü sesi Buika ile arabesk ve pop müzik şarkıcısı Kibariye, İstanbul'da müzikseverlerle bir araya geldi.

Aişe Hümeyra Akgün  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Buika ve Kibariye birlikte konser verdi

Istanbul

BKM organizasyonuyla 19 Şubat'ta verilmesi planlanan ancak Buika'nın ağır gribal enfeksiyon geçirmesi nedeniyle ertelenen konser, Volkswagen Arena'da gerçekleşti.

Prova görüntülerinden oluşan videonun gösterimiyle başlayan konserde sevenlerine seslenen Buika, çok endişeli günler geçirdiğini, bu süreçte melek gibi Türk doktorlarıyla tanıştığını ve onların kendisini yeniden yaşattığını söyledi.

Aynı zamanda amatör bir müzisyen olan doktorunu sahneye davet eden Buika, doktoruyla birlikte iki şarkı seslendirdi.

İspanyol sanatçı, ardından Türkçe "Seni seviyorum İstanbul!" diyerek, "Dolor de rumba", "Las simples cosas", "La falsa moneda" ve "Yo me lo merezco"nun aralarında bulunduğu sevilen parçalarını seslendirdi.

Buika, solo performansının ardından heyecanını dile getirirken sahneye, alkışlar eşliğinde Kibariye'yi davet etti.

İkili, geçen haftalarda dijital platformlarda yayımlanan, sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait "Sevdam ağlıyor" ile "No habra nadie en el mundo" parçasını ilk kez canlı olarak birlikte seslendirdi.

Konserin devamında Kibariye, "Sil baştan", "Gidemem" ve "Kara kış"ın da aralarında olduğu şarkıları söyledi.

Kibariye'ye "İki arada bir derede" adlı hareketli parçasında danslarıyla Gülay Sütçü sahnede eşlik etti.

Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği sebebiyle 2018'de vefat eden müzisyen Yaşar Gaga'yı anan Kibariye, "Bir araya gelmemiz için çok çaba sarf etmişti. Kısmet bugüneymiş, iyi ki de bugüneymiş. Şerefler verdiniz, hoş geldiniz, mutlu günleriniz olsun." ifadelerini kullandı.

Yoğun ilgi gören ve yaklaşık 2 saat süren konserin sonunda Buika ve Kibariye, "Sevdam ağlıyor" parçasını yeniden seslendirdi.

Buika ve Kibariye, BKM organizasyonuyla gerçekleştirilecek turne kapsamında 20 Mayıs'ta Ankara'da, 22 Mayıs'ta İzmir'de, 23 Mayıs'ta Antalya'da ve 26 Mayıs'ta İstanbul'da konser verecek.

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