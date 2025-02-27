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Kültür

AKM'de ramazana özel etkinlikler düzenlenecek

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), mart ayında ramazanın manevi atmosferini yansıtan etkinliklerde sanatseverleri ağırlayacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
AKM'de ramazana özel etkinlikler düzenlenecek

İstanbul

AKM'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, 5 Mart'ta AKM Tiyatro Salonu'nda "Ramazanağme" başlıklı konser verecek.

Solist sanatçı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Sanat Yönetmeni Ufuk Yürüç de konserde topluluğa eşlik edecek.

Lübnan doğumlu İsveçli müzisyen Maher Zain, ramazan ayının ruhunu taşıyan ilahileriyle 17 Mart'ta AKM'de sevenleriyle bir araya gelecek.

Tarihte dost, sevgi, birlik ve kahramanlık ocağı olarak kabul edilen mehterin, aynı zamanda ramazan ayında iftar ve sahur zamanında da gösteriler yaptığı biliniyor. Esnaf mehteri olarak kurulan İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu mehter bölümü, ramazan ayına özel hazırlanan repertuvarda, sevilen ilahilerle AKM'de mehter müziğinden örnekler verecek.

Sanat yönetmenliğini M. İhsan Özer'in üstlendiği konserin mehterbaşı ise Şükrü Alkan olacak. Konser 25 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgiye "www.akmistanbul.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

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