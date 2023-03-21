Ramazan ayına özel "Asitane Meşkleri" konseri 28 Mart'ta AKM'de düzenlenecek
Tasavvuf İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu, medeniyet birikimini nesilden nesile aktaran meşk geleneğini, ramazan ayına özel bir konserle sanatseverlerin beğenisine sunacak.
İstanbul
Yüce Gümüş'ün sanat yönetmenliğinde, ramazana özel hazırlanan program, Mehmet Fatih Çıtlak'ın anlatımıyla 28 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
"Asitane Meşkleri" konserinde kadim musiki eserler seslendirilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.