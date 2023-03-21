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A Milli Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.
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Kültür

Ramazan ayına özel "Asitane Meşkleri" konseri 28 Mart'ta AKM'de düzenlenecek

Tasavvuf İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu, medeniyet birikimini nesilden nesile aktaran meşk geleneğini, ramazan ayına özel bir konserle sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Fatih Türkyılmaz  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
Ramazan ayına özel "Asitane Meşkleri" konseri 28 Mart'ta AKM'de düzenlenecek

İstanbul

Yüce Gümüş'ün sanat yönetmenliğinde, ramazana özel hazırlanan program, Mehmet Fatih Çıtlak'ın anlatımıyla 28 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

"Asitane Meşkleri" konserinde kadim musiki eserler seslendirilecek.

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