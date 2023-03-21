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A Milli Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.
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Kültür

"30. İstanbul Caz Festivali" 7-18 Temmuz'da gerçekleştirilecek

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 30. kez düzenlenen "İstanbul Caz Festivali", 7-18 Temmuz'da müzikseverlerle buluşacak.

Fatih Türkyılmaz  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
"30. İstanbul Caz Festivali" 7-18 Temmuz'da gerçekleştirilecek

İstanbul

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, biletleri 24 Mart Cuma günü genel satışa çıkacak festival, 200'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayacak.

Festivalin konuğu olacak isimler arasında The Lumineers, Fatoumata Diawara, Lizz Wright, Youn Sun Nah Quartet, Alfa Mist, Morcheeba, Kovacs, Mammal Hands, Adamlar, Ekin Beril, Elif Sanchez, Mert Demir ve Takeshi's Cashew yer alıyor.

Vurmalı çalgılar ustası Okay Temiz ile Riff Cohen'i de ilk kez bir araya getirecek Riff Cohen ve Okay Temiz "The Ritual" de festivalin özel projeleri arasında bulunuyor.

Festivalin klasik mekanlarına bu yıl Parkorman'ın yanı sıra yeşillikler içindeki terasıyla Robert Koleji ekleniyor. Festivalin diğer konserlerine The Marmara Esma Sultan Yalısı ve Sultan Park-Swissotel the Bosphorus ev sahipliği yapacak.

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