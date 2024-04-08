Dolar
32.17
Euro
35.01
Altın
2,327.70
ETH/USDT
3,637.40
BTC/USDT
72,259.00
BIST 100
9,706.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür, Ramazan 2024

Rahmi M. Koç Müzesi bayram tatilinde ziyarete açık olacak

Türkiye'nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçirmeyi planlayanlara kapılarını açıyor.

Aişe Hümeyra Akgün  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
Rahmi M. Koç Müzesi bayram tatilinde ziyarete açık olacak

İstanbul

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Haliç kıyısında 1994 yılından bu yana sanayi, ulaşım ve iletişim tarihinin mirasını yaşatan Rahmi M. Koç Müzesi, arife ve bayramın birinci günü kapalı olacak. 11- 14 Nisan arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Tarih ve kültürle dolu bir gün geçirmek isteyenler müzede, klasik otomobillerden lokomotiflere, uçaklardan gemilere kadar müzenin zengin koleksiyonundaki objeler ile yeni ve farklı keşifler yapabilecek.

Klasik otomobillerden lokomotiflere, uçaklardan gemi ve teknelere kadar farklı dönemlerden 16 binin üzerinde objeden oluşan zengin koleksiyonuyla her yaş grubuna hitap eden müze, ziyaretçilerine yeni ve farklı keşifler yapma fırsatı sunuyor. Müzede bilimsel aletler, makineler, iletişim araçları da görülebilecek objeler arasında yer alıyor.

Rahmi M. Koç Müzesi'ndeki eski dükkanların yeniden canlandırıldığı nostaljik sokak da ziyaretçileri 19. yüzyılda gezintiye çıkartıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail hem Filistinlileri hem de bizatihi hakikati katlediyor
Gazze'de öldürülen gazeteciler için İstanbul'da 24 saat canlı yayın yapılacak
Gaziosmanpaşa'da gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü duraktaki 4 araca çarptı
Hatay Havalimanı'ndan 9 günde 16 uçuş yapıldı
Bolu'da kazaya giden ambulans, emniyet şeridini kullananlar nedeniyle zorluk yaşadı

Benzer haberler

Rahmi M. Koç Müzesi bayram tatilinde ziyarete açık olacak

Rahmi M. Koç Müzesi bayram tatilinde ziyarete açık olacak

Edirne'de Osmanlı mirası tatlılar bayram için hazırlanıyor

TRT'de Ramazan Bayramı'na özel içerikler ekrana gelecek

TESK ve TŞOF'tan uyarı: Uykusuz ve yorgun araç kullanmayın

TESK ve TŞOF'tan uyarı: Uykusuz ve yorgun araç kullanmayın
Bayramlık burma kadayıf siparişlerini yetiştirmek için vardiyalı üretim

Bayramlık burma kadayıf siparişlerini yetiştirmek için vardiyalı üretim
Bayburt'ta kadınlar Ramazan Bayramı için "tatlı çorba" hazırlıyor

Bayburt'ta kadınlar Ramazan Bayramı için "tatlı çorba" hazırlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet