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Kültür

Bozdağ Film Platolarında Ramazan Bayramı'na özel etkinlikler yapılacak

Bozdağ Film Platolarında, Ramazan Bayramı'nda konser ve atlı gösterilerin yanı sıra "Kuruluş Osman" dizisi oyuncularıyla söyleşi düzenlenecek.

Ömer Mirza Şeker  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
Bozdağ Film Platolarında Ramazan Bayramı'na özel etkinlikler yapılacak

İstanbul

Platodan yapılan açıklamaya göre, programda Türk dünyası müzik kültürü ve özel atlı şovlarla izleyicilere tarihi bir anlatım da gerçekleştirilecek.

Program kapsamında 10 Nisan'da saat 17.00'de atlı gösteriler, 18.00'de oyuncu Faruk Aran ve Belgin Şimşek ile söyleşi yapılacak.

Bayramın 2. günü saat 15.30'da atlı gösterilerin yanı sıra 16.30'da oyuncu Çağrı Şensoy ve Begüm Çağla Taşkın söyleşiye katılacak, 19.30'da ise "Er Turan" grubu konser verecek.

Bayramın 3. günü 12 Nisan'da 15.30'da atlı gösteriler, 16.30'da oyuncu Özge Törer ile söyleşi yapılacak. 19.30'da ise Arslanbek Sultanbekov müzikseverlerle buluşacak.

Programda ayrıca 13 Nisan'da saat 15.30'da atlı gösteriler, 16.30'da oyuncu Fatih Ayhan, Tezhan Tezcan ve Murat Boncuk ile söyleşi, 17.30'da ise Yiğit Uçan ile konser ve söyleşi programı gerçekleştirilecek.

Yine 14 Nisan 15.30'da atlı gösteriler, 16.30'da ise Kuruluş Osman dizisi oyuncularından Emre Bey ve Ecem Sena Bayır ile söyleşi yapılacak.

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